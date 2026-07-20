Į nemokamus koncertus kviečia jubiliejinis dešimtasis Kretingos senosios muzikos festivalis

Juos į Kretingą atvilioja Tarptautinio Kretingos senosios muzikos festivalio meno vadovas Rodrigo Calveyra, garsus senosios muzikos atlikėjas, aktyviai koncertuojantis visoje Europoje, bei unikalusis instrumentas – seniausi Lietuvos vargonai (1680 m.), įkurdinti puikioje Kretingos pranciškonų bažnyčios akustikoje. Pagrindinėje festivalio jubiliejinių metų programoje nuo šių metų liepos 30 d. iki rugpjūčio 16 d. skambės septyni koncertai, kuriuose pasirodys muzikantai ir ansambliai iš Šveicarijos, Italijos, Čekijos, Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės bei kitų šalių.
R. Calveyra prisimena: „Prieš dešimt metų kartu su festivalio prodiusere Renata Dubinskaite pradėjome festivalį tam, kad senieji Kretingos vargonai iš tiesų gyventų, pagaliau pilnai atsiskleistų visu savo grožiu ir taptų plačiai žinomi visoje Lietuvoje ir Europoje. Šią mintį visa širdimi palaikė tuometinis bažnyčios klebonas brolis Antanas ir toliau palaiko Kretingos pranciškonų vienuolynas, Lietuvos kultūros taryba, šveicarų fondas „Art Mentor“, Kretingos rajono savivaldybė ir kiti nuolatiniai partneriai. Nuo pat pradžių turėjau ambicingą svajonę – kad aukščiausio lygio tarptautinė senoji muzika būtų prieinama visiems.
Šiandien džiaugiuosi matydamas, kuo ši svajonė virto. Festivalis užaugo į vieną ryškiausių senosios muzikos renginių Baltijos regione, tačiau svarbiausia, kad jis išliko absoliučiai atviras klausytojams – visi koncertai ir toliau yra nemokami, todėl čia tikrai laukiamas kiekvienas. Man asmeniškai šis festivalis – tai sunkus, bet įkvepiantis dešimties metų darbas, grįstas tikėjimu, kad ypatinga vieta, turinti turtingą istoriją, gali virsti gyvu tarptautinės kultūros centru. Pasaulinio lygio kultūra skleidžiasi ne tik didmiesčiuose!“
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Jubiliejinės programos idėja – ne tik tęsti publikos supažindinimą su vis naujomis senosios muzikos žvaigždėmis, bet ir atsigręžti į kai kuriuos ryškiausius festivalyje jau pasirodžiusius atlikėjus. Jubiliejinius metus liepos 30 d. 19 val. Kretingos pranciškonų bažnyčioje atidarys čia sugrįžtantis bene garsiausias istorinių pučiamųjų instrumentų ansamblis iš Šveicarijos „Les Cornets Noirs“ (lt. juodieji kornetai). Kornetai ir barokiniai trombonai visada buvo svarbi Kretingos festivalio dalis, kadangi būtent šiems dviems instrumentams istoriškai anksčiausiai leista groti bažnyčiose greta vargonų ir dainininkų. Ansamblio atliekamoje XVI-XVII a. sandūros Venecijos muzikos programoje publika išgirs ir dulčianą – barokinį fagotą.
Rugpjūčio 1 d. 19 val. Venecijos temą pratęs festivalį organizuojantis senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“ iš Vilniaus, kviesdamas pagerbti didįjį XVII a. operos genijų ir Venecijos San Marco bazilikos kapelmeisterį Francesco Cavalli (šįmet minimos 350-osios jo mirties metinės). Programoje mecosopranas R. Dubinskaitė įkūnys kontrastingiausius F. Cavalli operų personažus ir atliks jo sukurtą sakralinę muziką kartu su tarptautine instrumentininkų komanda, vadovaujama R. Calveyros.
Rugpjūčio 4 d. 19 val. į Kretingą sugrįš legendinis senosios muzikos sopranas Maria Cristina Kiehr (Argentina / Šveicarija). Ši dainininkė paženklino festivalio gimimo akimirką – dainavo pačiame pirmajame festivalio koncerte 2017 metais. Pastaruoju laiku ji daugiausiai atlieka Renesanso repertuarą, ir toliau stebindama klausytojus savo balso tyrumu ir begalinėmis melodinėmis linijomis. Pasirodydama kartu su vihuelos atlikėju Arieliu Abramovich (Argentina / Ispanija) ji išsamiai pristatys mums mažai žinomą XVI a. ispanų kompozitorių Alonso Mudarrą
Rugpjūčio 9 d. 19 val. laukia ypatinga pažintis su garsiu portugalų sopranu Ana Quintans, kuriai talkins vargonininkas Fernando Miguel Jalôto (Portugalija). Tai pirmas kartas, kai festivalyje pasirodo šios šalies atlikėjai, greta ispanų bei italų baroko repertuaro pristatydami ir Lietuvoje beveik nepažįstamą portugalų senąją muziką. A. Quintans, dainuojanti su garsiausiais senosios muzikos ansambliais prestižiniuose Europos festivaliuose ir operos teatruose, nuo pirmųjų muzikos taktų atpažįstama dėl savo išskirtinio grožio balso tembro ir perteikiamų emocijų šilumos. Rudenį šį koncertą visos Lietuvos klausytojams transliuos ištikimas festivalio informacinis partneris LRT.
Smuiko rečitaliui rugpjūčio 13 d. 19 val. į Kretingą vėl atvyksta barokinio smuiko žvaigždė Rodolfo Richter (Brazilija / Jungtinė Karalystė). Pačiame pandemijos įkarštyje, Kretingos festivaliui sugebėjus išlikti ir įvykti, jis stulbino klausytojus savo atlikimo meistryste ir subtilumu, kone viršydamas smuiko galimybes. Kartu su vargonininku Jamesu Johnstone‘u (Jungtinė Karalystė) jis dovanos klausytojams Johanno Sebastiano Bacho ir Drezdeno dvaro muzikos programą.
Kaip ir kasmet, vienas festivalio koncertas skiriamas vargonams solo, kad ši istorinė pažiba suspindėtų visomis savo spalvomis. Tą padaryti patikėta žymiam vargonininkui Massimiliano Raschietti (Italija), kuris rugpjūčio 14 d. 19 val. džiugins klausytojus programa, atskleidžiančia folkloro įtakas vargonų repertuarui Renesanso ir Baroko laikais.
Rugpjūčio 16 d. 19 val. jubiliejinę festivalio šventę iškilmingai užbaigs garsusis ispanų senosios muzikos ansamblis „Accademia del piacere“, vadovaujamas violos da gambos meistro Fahmi Alqhai. Pirmą kartą festivalio istorijoje publika išgirs, kaip skamba keturios violos da gambos. Violų konsortas – tai Renesanso laikais susiformavęs instrumentų ansamblis, kurio švelnus, sodrus skambesys ir lygiaverčių balsų dialogas šimtmečius buvo laikomi tobulo muzikinio skambesio etalonu. Šiame koncerte ir vėl karaliaus neprilygstamasis J. S. Bachas, kuris išplėtojo XVI a. renesansines liuteronų giesmes, paversdamas jas rafinuoto kontrapunkto kompozicijomis, o „Accademia del piacere“ pritaikė jas violų konsortui. Šio ansamblio pasirodymas Kretingos festivalyje tapo įmanomas dėka Ispanijos ambasados Lietuvoje ir „Acción Cultural Española“ paramos.
Visi jubiliejinio festivalio koncertai vyks toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu – 19 val. Kretingos pranciškonų bažnyčioje. Kadangi koncertai nemokami, norint užsitikrinti sėdimas vietas, klausytojams rekomenduojama atvykti gerokai iš anksto. Detali festivalio programa skelbiama www.kretingafestival.lt.
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