Ignalinos miesto šventė – graži, garsi ir plačiai nuskambėjusi

Ignaliniečiams ir miesto svečiams organizuotos ekskursijos, šventiniai bėgimai, naktinis žygis, smagi interaktyvi akcija „Džiaugsmo upė“. Visi kviesti dalyvauti diskusijų forume, aplankyti Ignalinos krašto ir Česlovo Kudabos gimnazijos muziejus bei skirti laiko kūrybinėms veikloms.
Penktadienio vakarą Laisvės aikštėje gausų žiūrovų būrį sukvietė koncertas „Muzikinė Ignalinos istorija“. Dangų virš Ignalinos papuošė Raimondo Žievio pasirodymas „Gėlės iš dangaus“. Visus pasveikino, gražių akimirkų ir bendrystės linkėjo savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, sakęs, kad ši diena pati svarbiausia, nes koncertuoja Ignaliną mylintys žmonės.
Ir išties scenoje nuoširdžiai ir jautriai apie savo miestą kalbėjo ne tik meras, bet ir kiti ignaliniečiai, meno kolektyvų nariai. Vienu įsimintiniausių vakaro momentų tapo 160 ignaliniečių choro ir Nojaus Karaliūno dainos Ignalinai premjera. Bendruomenės balsais nuskambėjusi daina sukūrė ypatingą vienybės jausmą ir tapo įspūdingu ignaliniečių koncerto užbaigimu – meilės savo miestui ir kraštui išraiška, širdžių dovana.
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Šventėje buvo pagerbti Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyviai bei padėkota kolektyvų vadovams už jų prasmingą darbą. Džiugino lyg tautinė juosta margas ir linksmas liaudiškų šokių festivalis „Ežerų šėltinis“, kuriame save pristatė puikūs šokių kolektyvai iš Lietuvos ir Latvijos. Scenoje pasirodė žinomi ir mylimi Ignalinos krašto jaunieji atlikėjai, dainų ir šokių meno kolektyvai.
Ypatingo dėmesio sulaukė iš Ignalinos kilę operos solistė Simona Skrebutėnaitė, šiuo metu dainuojanti Lenkijos „Opera Nova“ teatre Bydgoščiuje, ir tenoras Edgaras Davidovičius, kurio atliekami kūriniai sujungė operos klasikos ir populiariosios muzikos skambesį. Penktadienio renginius vainikavo „Džiazo naktis“, kurioje koncertavo Neda Malūnavičiūtė, Ignalinos krašto sūnus Vytautas Labutis ir pianistas Richardas Banys.
Liepos 18-oji, pagrindinė šventės diena, tapo ryškiausia ir laukiamiausia. Nuo pat ryto Ignalinoje sklandė pakili nuotaika – miesto gatvės prisipildė šurmulio, muzikos ir šventinio džiaugsmo. Aplink Laisvės aikštę nusidriekusi prekybininkų mugė viliojo gausiu rankdarbių, suvenyrų, papuošalų, gardėsių ir gėrimų pasirinkimu, skverelyje prie Bratkų paminklo skambėjo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų atliekama muzika, dainos. Svarbia oficialiosios programos dalimi tapo Kultūros centre vykęs iškilmingas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis Jo Posėdžio metu skambėjo sveikinimai ir padėkos žodžiai, pagerbti penki Ignalinos rajono garbės piliečiai.
Garbės piliečio vardai suteikti Franciskui Joanui Augustinui Janssensui – už daugiau kaip tris dešimtmečius teikiamą paramą Ignalinos rajono globos, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigoms ir rajono gyventojams; Nijolei Keraitienei – už lietuvybės puoselėjimą, rytinio Lietuvos krašto istorinio ir kultūrinio paveldo saugojimą bei aktyvią švietėjišką veiklą; Elenai Skripkauskienei – už ilgametę choreografinę ir kultūrinę veiklą, tautinio šokio puoselėjimą, skirtingų kartų bendruomenės telkimą bei Ignalinos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje; dr. Broniui Šablevičiui – už išskirtinį indėlį saugant biologinę įvairovę, tyrinėjant Aukštaitijos gamtą ir skleidžiant gamtos pažinimą; Henrikui Šiaudiniui – už reikšmingą indėlį į rajono kultūros, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo sritis bei ilgametį darbą savivaldoje.
Didžiausio dėmesio sulaukė šeštadienio vakaro koncertas, į Ignaliną sukvietęs tūkstančius žmonių. Laisvės aikštėje susirinkusi minia kartu dainavo, šoko ir kūrė nepamirštamą šventės atmosferą. Scenoje pasirodė kraštietė, dabar gyvenanti ir kurianti JAV Simona Smirnova kartu su savo draugu Alec Hutson, smagiai sutikta NØRA BLU ir legendinė grupė „Lemon Joy“, kuri dovanojo nepamirštamų, nostalgiškų akimirkų. Vakaro kulminacija ir aukščiausia nata tapo SEL pasirodymas.
Galingas garsas, įspūdingi šviesų efektai ir atlikėjo bei žiūrovų energija sukūrė nepakartojamą reginį. Kiekviena daina buvo lydima garsiai kartu dainuojančių žiūrovų balsų, o minios energija tarsi užliejo visą erdvę. Publika negailėjo ovacijų, o emocijos liejosi per kraštus – žmonės šoko, dainavo ir mėgavosi kiekviena akimirka. Šis koncertas, ir jo belaukiant, ir tą patį vakarą bei jam pasibaigus, nuskambėjo labai plačiai. Visi svarbiausi žiniasklaidos portalai tai aprašė kaip įspūdingą reginį. Išties, organizatoriai siekė, kad ši šventė taptų reikšmingu įvykiu miestui, jo bendruomenei ir svečiams, kad didintų Ignalinos žinomumą bei parodytų, jog ir mažas miestas bent trumpam gali tapti Lietuvos centru ir su ta užduotimi sugeba puikiai susitvarkyti.
Šventė pradėta antradienį itin moderniu ir profesionaliu Šeiko šokio teatro žmogaus ir gamtos vienybę bei įvairias būties formas jausmingai atskleidusiu spektakliu „Metų laikai“ su Antonio Vivaldžio muzika, o užbaigta sekmadienį Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje aukotomis iškilmingos Šv. Mišios už Ignaliną ir ignaliniečius bei išskirtiniu kamerinio ansamblio „Vėtrungė“ koncertu. Prašyta Dievo palaimos miestui ir visam kraštui, čia gyvenusiems ir gyvenantiems, kūrusiems ir kuriantiems, melsta Viešpatį bendrystės, meilės ir didesnio tikėjimo, taikios ateities.
Koncertas bažnyčioje tapo prasminga ir jautria Ignalinos miesto šventės renginių pabaiga, dovanojusia klausytojams ramybės, šviesos ir dvasinės atgaivos akimirkų. Koncerte skambėjo ir jautrios sakralinės giesmės, ir visiems gerai žinomos, pamėgtos dainos, taip pat ir daina Ignalinai. Taip tarsi padėkota visiems miesto šventės dalyviams, rengėjams, visiems kartu besimeldusiems ir pasidžiaugta sėkmingai uždarius miesto šventės vartus.