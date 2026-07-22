„Nida Jazz Maratone“ – dėmesys Lietuvos džiazo kūrėjams

Beveik tris dešimtmečius gyvuojantis festivalis šiemet išskirtinį dėmesį skiria Lietuvos džiazo scenai – programos ašimi taps Lietuvoje kuriantys ir tarptautinį pripažinimą pelnę atlikėjai, o festivalio tarptautinį charakterį papildys svečiai iš Austrijos ir Vokietijos.
„Lietuvos džiazo scena šiandien yra kūrybiška, įvairi ir drąsi. Norėjosi, kad šių metų programa tai atspindėtų – pristatytų atlikėjus, kurie aktyviai kuria ir koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse scenose. Kartu išlaikome festivalio atvirumą pasauliui, todėl programą papildo ir svečiai iš Austrijos bei Vokietijos“, – sako festivalio prodiuseris Leonidas Šinkarenka.
Festivalį pradės austrų grupė CLERQ, vadovaujama bosisto ir kompozitoriaus Clemenso Rofnerio. Kolektyvas išsiskiria savitu skambesiu, kuriame susijungia struktūruotas minimalizmas, šiuolaikinio džiazo improvizacija ir klubinės muzikos energija. Kinematografišku skambesiu išsiskiriantis kvartetas klausytojus kviečia ne tik į koncertą, bet ir į intensyvią muzikinę patirtį.
Liepos 24-osios vakarą festivalio scenoje pasirodys „The Ditties“ ir pianistas Dmitrijus Golovanovas. Retro džiazo ir svingo trio nuo 2011 metų puoselėja svingo muzikos tradiciją, autentiškai interpretuodamas XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio repertuarą.
Tą patį vakarą festivalyje koncertuos bosinės gitaros virtuozas Domas Aleksa su tarptautiniu projektu TRIPPIN’. Kartu su Berlyne kuriančiu vokalistu Nnaji jie sujungia šiuolaikinį džiazą, neo-soul, roko ir hiphopo įtakas.
D. Aleksa – vienas ryškiausių Lietuvos džiazo muzikantų, koncertavęs prestižiniuose festivaliuose Europoje, Azijoje, Afrikoje ir Amerikoje.
Festivalio kulminacija taps liepos 25-osios vakaras, skirtas kamerinės muzikos ir džiazo dialogui.
Pirmiausia scenoje gros Klaipėdos kamerinis orkestras – vienas ryškiausių Lietuvos kamerinių orkestrų, garsėjantis profesionalumu ir kūrybiniu atvirumu.
Vakarą užbaigs Leonido Šinkarenkos suburtas „Shinkarenko Jazz 5N“ kartu su tuo pačiu orkestru, pristatysiantys programą, kurioje kamerinės muzikos skambesys susilieja su šiuolaikinio džiazo improvizacija.
Jau beveik tris dešimtmečius „Nida Jazz Maratonas“ yra neatsiejama Nidos vasaros kultūrinio gyvenimo dalis.
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Festivalis nuosekliai puoselėja profesionalios džiazo muzikos tradiciją, pristatydamas skirtingų kartų ir muzikinių krypčių kūrėjus bei kviesdamas klausytojus į gyvą susitikimą su improvizacija, kūrybine laisve ir šiuolaikiniu džiazu.
Visi festivalio koncertai vyks Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“.