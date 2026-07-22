Vienas geriausių kvartetų pasaulyje „Diotima“ surengs koncertą Vilniuje

Šiemet 30-metį minintis „Diotima“ laikomas vienu geidžiamiausių šių dienų styginių kvartetų. Ansamblis nuolat kviečiamas koncertuoti prestižiškiausiose pasaulio koncertų salėse ir festivaliuose: jubiliejinį sezoną jis pradėjo rezidencija prestižiniame Paryžiaus „Théâtre des Champs-Élysées“, o tarp svarbiausių pasirodymų – koncertai Berlyno „Pierre Boulez Saal“, Londono „Wigmore Hall“, Hamburgo Elbės filharmonijoje ir Madrido „Círculo de Bellas Artes“ salėje. Kvarteto pasirodymai nuolat sulaukia išskirtinio kritikų įvertinimo – „The Strad“ po vieno iš koncertų rašė: „Po šio pasirodymo mielai klausyčiausi bet kokios „Diotima“ atliekamos muzikos“, o „The Guardian“ jų pasirodymą apibūdino kaip „įkvepiantį“.
Nuo pat savo veiklos pradžios „Diotima“ glaudžiai bendradarbiauja su ryškiausiais šių laikų muzikos kūrėjais, tačiau greta gausaus dabarties muzikos repertuaro kvartetas pelnė pripažinimą ir už klasika tapusių šedevrų interpretacijas – Ludwigo van Beethoveno, Franzo Schuberto, Arnoldo Schönbergo, Albano Bergo, Antono Weberno, Leošo Janáčeko, Claude'o Debussy, Maurice‘o Ravelio ir Bélos Bartóko kūrinių atlikimą.
Kvarteto iniciatyva gimė daugybės iškiliausių šiuolaikinių kompozitorių kūrinių premjeros – Tristano Murailio, Toshio Hosokawos, Alberto Posadaso, Mauro Lanzos, Gérardo Pessono, Rebeccos Saunders, Miroslavo Srnkos ir daugelio kitų kūrėjų, o bene ryškiausią kvarteto kūrybinę draugystę ženklino pačioje veiklos pradžios užgimęs bendradarbiavimas su modernios muzikos korifėjais Pierre‘u Boulezu ir Helmutu Lachenmannu, vertinusių šį kvartetą kaip išskirtinį.
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2023 m. kvartetas „Diotima“ prisijungė prie vienos prestižiškiausių nepriklausomų įrašų leidyklų „Pentatone“, išleisdamas XX a. muzikos meistro György Ligeti kūrybai skirtą albumą. Ansamblio įrašai yra pelnę prestižinius „Diapason d'Or“ apdovanojimus ir Vokietijos muzikos kritikų asociacijos Didįjį prizą. Pastarąjį sezoną greta koncertų svarbiausiose Europos koncertų salėse kvartetas gastroliavo ir Japonijoje, Kinijoje, Meksikoje, Kolumbijoje, Armėnijoje bei pristatė įvairias pasaulines premjeras, kurių autoriai – žinomi kompozitoriai Georges Aperghis, Christian Mason, Dmitri Kourliandski, Ana Lara.
„Diotima“ koncerte Vilniuje nuskambės vienas garsiausių ir asmeniškiausių amerikiečių minimalizmo „guru“ Steve‘o Reicho kūrinių „Different Trains“. Vaikystėje kompozitorius nuolat keliaudavo traukiniu tarp Niujorko ir Los Andželo, lankydamas išsiskyrusius tėvus. Tačiau po daugelio metų jis suvokė stulbinantį sutapimą: tuo pačiu metu Europoje tūkstančiai žydų buvo vežami į nacių koncentracijos stovyklas.
Gimęs Europoje, jis pats būtų važiavęs visai „kitais traukiniais“. Būtent šis suvokimas įkvėpė jo „Different Trains“. Šiame nepaprastos emocinės įtampos kūrinyje, pasitelkdamas autentiškus balsų ir traukinių garsų įrašus, Reichas sugretina dvi tuo pačiu metu vykusias, tačiau visiškai skirtingas patirtis – saugią vaikystę Amerikoje ir Holokausto tragediją Europoje.
Taip pat šio dviejų dalių koncerto programoje greta kitų kūrinių nuskambės ir įžymaus australų kompozitoriaus Bretto Deano kūrinys „Epitaphs for String Quintet“, kurį atliekant prie kvarteto prisijungs ir jo autorius, puikiai grojantis altu. Jau keliolika metų Europoje gyvenančio Bretto Deano kūrybą atlieka garsiausi pasaulio orkestrai ir dirigentai, tarp kurių – seras Simonas Rattle‘as, Vladimiras Jurowskis, Simone Young, Danielis Hardingas, Andris Nelsonsas, Marin Alsop, Sakari Oramo, nors ir pats jis yra puikus dirigentas. 2009 m. Brettas Deanas už Koncertą smuikui pelnė prestižinę Grawemeyerio premiją – bene didžiausią premiją pasaulyje, skirtą kūrėjams.
Jis taip pat buvo Londono filharmonijos orkestro ir „Wigmore Hall“ reziduojantis kompozitorius. Jo kūrinių įrašus išleido žinomiausios klasikinės muzikos leidyklos – „BIS“, „Chandos“, „Warner Classics“, „ECM Records“ ir „ABC Classics“.
Vieno geriausių pasaulio kvartetų „Diotima“ koncertas – lapkričio 5 d. Nacionalinėje filharmonijoje, koncerte dalyvaus įžymus australų kūrėjas ir atlikėjas Brettas Deanas. Bilietus platina „kakava.lt“.