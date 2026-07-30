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„Paliko gilių pėdsaką“: mirė ilgametė LNOBT koncertmeisterė

2026 m. liepos 30 d. 12:41
Mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) Orkestro violončelių grupės koncertmeisterė Dalia Leigienė.
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Žinia apie muzikės mirtį ketvirtadienį pasidalino LNOBT.
„Ji buvo profesionali ir atsidavusi muzikė, palikusi gilų pėdsaką Teatro bendruomenėje. Daugelį metų ji buvo neatsiejama LNOBT violončelių skambesio dalis, su orkestru atsisveikinusi visai neseniai“, – rašoma LNOBT feisbuko paskyroje.
Pranešama, kad atsisveikinimas su D. Leigiene vyks ketvirtadienį nuo 17 val. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje.
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