Mirė ansamblio „Armonika“ vadovas Stasys Liupkevičius

Šią skaudžią žinią portalui LRT patvirtino S. Liupkevičiaus dukra.
S. Liupkevičius gimė Šėtoje, Kėdainių rajone. Jau nuo penkerių metų jis pradėjo groti armonika. Mokydamasis mokykloje, jis aktyviai dalyvavo muzikinėje veikloje – akompanavo tautinių šokių būreliui, dainavo ir grojo renginiuose.
S. Liupkevičius sėkmingai dalyvavo įvairiuose konkursuose Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje), laimėdamas prizus ir diplomus.
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Nors jis kūrė ir operos scenoje, daugeliui klausytojų jis labiausiai žinomas dėl savo darbo su liaudiškos muzikos ansambliu „Armonika“.