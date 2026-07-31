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Mirė ansamblio „Armonika“ vadovas Stasys Liupkevičius

2026 m. liepos 31 d. 19:39
Lrytas.lt
Eidamas 86-uosius metus mirė ansamblio „Armonika“ vadovas Stasys Liupkevičius.
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Šią skaudžią žinią portalui LRT patvirtino S. Liupkevičiaus dukra.
S. Liupkevičius gimė Šėtoje, Kėdainių rajone. Jau nuo penkerių metų jis pradėjo groti armonika. Mokydamasis mokykloje, jis aktyviai dalyvavo muzikinėje veikloje – akompanavo tautinių šokių būreliui, dainavo ir grojo renginiuose.
S. Liupkevičius sėkmingai dalyvavo įvairiuose konkursuose Lietuvoje ir užsienyje (Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje), laimėdamas prizus ir diplomus.
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Nors jis kūrė ir operos scenoje, daugeliui klausytojų jis labiausiai žinomas dėl savo darbo su liaudiškos muzikos ansambliu „Armonika“.
ArmonikaMirtisnetektis

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