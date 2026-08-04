Į „Kaunas Blues“ atvyksta supergrupė ALMARE: keturi scenos grandai viename projekte

Kiekvienas šio kvarteto narys – vardas, dėl kurio vieno būtų verta ateiti į koncertą. Tačiau tik susitikę vienoje scenoje jie sukuria tai, ko nė vienas negalėtų atskirai. „Almare“ apjungia Šiaurės Afrikos, Pietų Italijos folkloro, bliuzo, roko ir ritualinės muzikos tradicijas.
Tai ne skirtingų stilių mišinys, o gyvas muzikinis dialogas, kuriame skirtingos kultūros atranda bendras šaknis ir kuria naują, vientisą skambesį. Projekto idėja gimė iš minties, kad Viduržemio jūra nėra siena – tai erdvė, kurioje šimtmečius keliavo žmonės, ritmai, melodijos ir istorijos. Būtent ši bendrystės idėja tapo „Almare“ pagrindu.
Projekto iniciatorius ir jungiamoji grandis – britų gitaristas, prodiuseris ir dainų autorius Justin Adams, viena ryškiausių šiuolaikinės world, bliuzo ir roko scenos asmenybių.
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Ilgametis Roberto Planto bendražygis ir kūrybinis partneris, Adams taip pat bendradarbiavo su „Tinariwen“, Rachid Taha, Sinéad O'Connor, Souad Massi ir daugeliu kitų pasaulinio garso atlikėjų. Kaip gitaristas ir prodiuseris jis reikšmingai prisidėjo prie šiuolaikinės world muzikos skambesio formavimo.
Vaizdo įrašas: Justin Adams, Mauro Durante:
Kartu su juo scenoje pasirodys trys ne mažiau įspūdingi muzikantai. Yousra Mansour – Maroko dainininkė, instrumentalistė ir grupės „Bab L' Bluz“ įkūrėja, sujungusi tradicinę gnawa muziką su roko, psichodelikos ir ritualinės muzikos elementais. Su savo grupe ji išleido du kritikų pripažintus albumus legendinėje „Real World Records“ leidykloje ir koncertavo visame pasaulyje.
Pietų Italijai atstovauja Alessia Tondo – viena ryškiausių šio regiono balsų, išgarsėjusi kaip „La Notte della Taranta Orchestra“ solistė. Ji bendradarbiavo su tokiais kūrėjais kaip Ludovico Einaudi, Mauro Pagani ir Giovanni Sollima, o naujausias jos įrašas su mandolinininku Avi Avital išleistas prestižinėje „Deutsche Grammophon“ leidykloje.
Vaizdo įrašas: Avi Avital, Between Worlds, Alessia Tondo:
Ketvirtasis projekto narys – smuikininkas, perkusininkas, vokalistas ir kompozitorius Mauro Durante, tarptautinį pripažinimą pelniusios grupės „Canzoniere Grecanico Salentino“ meno vadovas ir vienas svarbiausių šiuolaikinės pizzica bei taranta muzikos puoselėtojų. Būtent ilgametis jo kūrybinis dialogas su Justin Adams tapo vienu iš kertinių akmenų, iš kurių išaugo „Almare“.
„Almare“ koncertai gimsta iš gyvo dialogo – kiekvienas pasirodymas formuojasi čia ir dabar, vedamas improvizacijos, tarpusavio klausymosi ir publikos energijos. Būtent todėl nė vienas jų koncertas nebūna toks pats.
Spalio 9-ąją „Kaunas Blues“ publika turės retą progą tai patirti gyvai festivalyje „Kaunas Blues“.
„Kaunas Blues“ vakariniai koncertai:
Spalio 8 d., ketvirtadienis | 19:00 | Volfas Engelman Galerija | „Brushy One String“(JM), „Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu“ (LT)
Spalio 9 d., penktadienis | 19:00 | Kauno sporto halė | „Almare“ (UK, MA, IT), Jovin Webb (JAV)
Spalio 10 d., šeštadienis | 19:00 | Kauno sporto halė | Sugaray Rayford (JAV), Robbin Kapsalis (JAV)
Dieninė dalis:
Spalio 10 d., šeštadienis | 12:00 | Kauno stoties rajonas
Bilietai: www.bilietai.lt
Daugiau informacijos ieškokite: www.gmgyvai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė