Tokią neskundžiamą nutartį trečiadienį priėmęs Vyriausiasis administracinis teismas atmetė Aplinkos departamento skundą ir paliko galioti anksčiau priimtą D.Bagočiui palankią Vilniaus apygardos teismo nutartį.

D.Bagočius buvusios Aplinkos apsaugos departamento vadovės Olgos Vėbrienės buvo persekiojamas už tai, kad pernai gruodį naujajam aplinkos ministrui Simonui Gentvilui suteikė informaciją apie Būtingės terminale įvykusią avariją bei gamtai galimai padarytą žalą.

Buvusią departamento vadovybę įpykdė tai, kad aplinkosaugininkas tarnybine informacija su aplinkos ministru esą pasidalijo savo atostogų metu, be to, aplenkdamas departamentą.

Nors departamentas yra tiesiogiai pavaldus ministerijai, jo vadovybė tokį pavaldinio poelgį įvertino kaip galimą tarnybinės informacijos perdavimą tretiesiems asmenims bei nušalino nuo pareigų.

Šiurkščiu nusižengimu buvo įvertinta tai, kad D.Bagočius departamento darbuotojams ir aplinkos ministrui išsiuntinėjo elektroninius laiškus, kuriuose kritiškai atsiliepė apie departamento direktorės pavaduotoją Jurgį Kazlauską.

Pastarasis dėl to kreipėsi į prokuratūrą. Bet Vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį, jog ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti, be to, D.Bagočius minėtuose laiškuose apie departamento vadovybę esą išreiškė tik savo subjektyvią nuomonę.

Anot teismo, tokie veiksmai negali būti prilyginami šiurkščiam nusižengimui, už kurį grėstų atleidimas. Laiškų tonas ir juose vartojami išsireiškimai nėra pagarbūs, bet, teisėjų kolegijos nuomone, už tai negali būti taikoma griežčiausia tarnybinė atsakomybė – atleidimas.

Kaip anksčiau skelbė „Lietuvos rytas“, supykęs dėl nepagrįsto nušalinimo, be darbo ir pajamų likęs aplinkos inžinerijos mokslų daktaras laiškuose išplūdo J.Kazlauską, pastarajam negailėdamas ir piktų žodžių. „Gal jūs gerb. ministre, galite paaiškinti mūsų Jurgiui, kokių velnių jūsų patarėjas man skambino?“, – laiške ministrui parašė D.Bagočius.

Be to, nuo pareigų nušalintas Klaipėdos valdybos Jūros aplinkos apsaugos vyriausiasis specialistas abejojo departamento direktorės pavaduotojo kompetencija, svarstė, ar J.Kazlauskas neatstovauja lobistams.

D.Bagočius taip pat kaltino J.Kazlauską kenkėjiška veikla prieš inspektorius ir pats žadėjo surašyti administracinių nusižengimų protokolą už tai, kad pastarasis trukdė jam atlikti taršos tyrimą.

Buvęs Seimo nario valstiečio Tomo Tomilino padėjėjas į Aplinkos apsaugos departamentą buvo priimtas be konkurso. Dėl tarnybinės būtinybės J.Kazlauskas buvo perkeltas iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos.

Iš pradžių O.Vėbrienės globotinis buvo paskirtas Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vyresniuoju specialistu, tačiau jau kitą dieną tapo šio skyriaus vedėju.

Nors vienu metu jis sėdėjo „ant dviejų kėdžių“ (dar dirbo Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), jam prie algos mokėtas 20 proc. priedas už funkcijose nenumatytą veiklą.

Solidžiais priedais ir priemokomis save bei savo komandos narius apdalinusi, bet su kitais pavaldiniais susikibusi buvusi departamento vadovė O.Vėbrienė balandžio viduryje buvo atleista iš pareigų.

Tokį sprendimą ministras S.Gentvilas priėmė, kai paaiškėjo, kad O.Vėbrienė negalėjo būti priimta, nes jos vadovaujamo darbo patirtis neatitiko minimalių departamento vadovui keliamų reikalavimų.

Buvusi departamento vadovė galimai pateikė klaidingus duomenis apie save.

Tiesa, O.Vėbrienė turi pranešėjos statusą ir pagal įstatymus negali būti atleidžiama iš darbo. S.Gentvilas įsitikinęs, kad tokią teisę turi, bet O.Vėbrienė ministro sprendimą yra žadėjusi ginčyti teisme.