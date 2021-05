Konfliktą Seimo posėdžių salėje įžiebė Darbo partijos atstovės Ievos Kačinskaitės-Urbonienės siūlymas į posėdžio darbotvarkę įtraukti jos parengtą rezoliuciją „Dėl tradicinės šeimos stiprinimo“.

„Viešojoje erdvėje pasigirdo tokių tarsi abejonių, ar Lietuvos Respublikos Seimas palaiko tradicinę šeimą, palaiko tradicines vertybes. Aš nesutikau nė vieno čia, kuris to nepalaikytų. Rezoliucijos tekstas, manau, skamba labai korektiškai, pagarbiai visų šeimų atžvilgiu“, – tvirtino I.Kačinskaitė-Urbonienė.

Tiesa, balsavęs Seimas šį pasiūlymą atmetė. Už rezoliucijos įtraukimą į posėdžio darbotvarkę pasisakė 46 Seimo nariai, prieš – 44, dar 25 parlamentarai balsavime susilaikė. Tokie rezultatai sukėlė audringas reakcijas.

„Mano rezoliucija krikščionims demokratams netiko – per konkreti, per aštri, per tiesi. Pasiūlė „darbiečiai“ aptakesnę rezoliuciją. Kuo dabar jums, krikščionys demokratai, jau nekalbu apie nelaisvės partiją, netinka šita rezoliucija? Jums netinka tradicinės šeimos vertybės. Jūs jas griaunate“, – pareiškė Petras Gražulis.

Konservatorius Audrius Petrošius atsakė negalintis palaikyti kolegos, kuris žodžiais, o ne realiais veiksmais gina tradicinės šeimos vertybes. Jis pažymėjo, kad visi Seimo nariai palaiko tradicinę šeimą, tačiau nebūtinai palaiko organizuojamą šeimos maršą.

„Visi mes esame už tradicinę šeimą, tačiau rezoliucijoje buvo eilutė, kad mes palaikome šeimos maršą, kaip gražią ir taikią piliečių iniciatyvą. Tai nepykite, kolegos, bet teiginiai, kad iš Seimo ar Seimo narių liks tik šlapia vieta po šito mitingo arba gąsdinimai apsilankyti pas vaikus darželiuose, pas tėvus namuose, idant įduotų ten surinktus parašus, niekaip su taikia iniciatyva man neasocijuojasi“, – pasisakė A.Petrošius.

Aidėjo šūksniai ir asmeniniai kaltinimai

Į konfliktą įsisuko ir konservatorius Kęstutis Masiulis, kuris sakė norintis padėkoti P.Gražuliui už pastangas ginti tradicinę šeimą.

„Man tai sunku, matyt, suprasti, nes jau kitą mėnesį švęsiu 40 metų, kaip gyvenu toje pačioje šeimoje. Man ta problema yra sunkiai suprantama, kad reikia ginti tradicinę šeimą. „Darbiečiams“ ta problema irgi yra, matyt, lengvai suprantama, nes ten sunku atrasti asmenį, kuris tebegyvena toje tradicinėje šeimoje, jau bent kartą yra išsiskyrę“, – rėžė jis.

Tokius K.Masiulio žodžius kai kurie Seimo nariai pasitiko šūksniais ir švilpimu. Tuomet dar kartą pasisakyti panoro P.Gražulis. Jis pradėjo svaidytis asmeniniais kaltinimais dėl neva išardytų santuokų ir nesantuokinių vaikų, vardydamas konkrečias pavardes.

Posėdžiui pirmininkavęs konservatorius Paulius Saudargas buvo priverstas išjungti P.Gražulio mikrofoną, akcentuodamas, kad posėdžių salė – ne vieta asmeniniams kaltinimams.

Reikalavo atsiprašyti

Tuomet prie mikrofono stojo „darbietis“ Vytautas Gapšys, tvirtindamas, kad K.Masiulis įžeidė visus jo frakcijos narius, kurie „gyvena šeimoje ir po dešimtmetį, ir po daugiau“. „Darbietis“ prašė K.Masiulio prisiimti atsakomybę ir atsiprašyti Seimo narių. Tokį patį prašymą išsakė ir „darbietis“ Artūras Skardžius.

„Jeigu įžeidžiau Skardžių ir ką ten dar... Gapšį, labai tyrą žmogų, tai atsiprašau“, – į tokius prašymus ironiškai atsakė konservatorius K.Masiulis.

A.Skardžius priėmė tokį K.Masiulio atsiprašymą: „Mano stažas, turbūt, ne ką mažesnis – užauginti vaikai, anūkai auga, gyvenu su ta pačia, todėl priimu jo atsiprašymą ir daugiau nereikėtų Kęstučiui taip kalbėti.“

Chaosui besitęsiant, pasisakyti prie mikrofono stojo pati rezoliucijos rengėja I.Kačinskaitė-Urbonienė, kuri pabrėžė, kad praktiškai visi Darbo partijos frakcijos nariai yra susituokę, turi tradicines šeimas.

„Jūsų žodžiai įžeidžia ne tik mus, bet ir kitus kolegas, kurie būtent taip gyvena. Jūsų žodžiai skaldo visuomenę ir kelia didesnį susipriešinimą“, – dėstė „darbietė“.

„Tikrai ne jūs vienintelis gyvenate šeimoje, aš irgi taip pat neseniai 25 metus atšvenčiau bendro gyvenimo. Ir šiandien girdėti tokius kaltinimus iš jūsų, tai sakyčiau, yra mažų mažiausiai neetiška. Atsiprašymo metu jūs tik kelias pavardes įvardijote. Kodėl jūs neatsiprašėte iš esmės?

Kas jums suteikė teisę žeminti kitus Seimo narius? Būkite garbingas, atsiprašykite visų“, – atsiprašymo reikalavo ir frakcijos seniūnas Vigilijus Jukna. Po šio pasisakymo K.Masiulis dar kartą atsiprašė.

Skambėjo prašymai atsiprašyti asmeniškai

Tačiau aistros Seimo posėdžių salėje vis tiek nenurimo. P.Saudargas vis bandė gesinti audras, pažymėdamas, kad K.Masiulis jau du kartus atsiprašė. Prie mikrofono galiausiai stojo valstietis Eugenijus Jovaiša, kuris pasigyrė, kad gegužės 13 dieną su žmona mini 49-ąsias vestuvių metines. Seimo salėje nuaidėjo plojimai.

Į konfliktą tuomet įsikišo ir „darbietis“ Andrius Mazuronis. Jis klausė, kodėl K.Masiulis atsiprašė tik V.Gapšio, o nepaminėjo ir jo. „Aš esu vedęs 20 metų, dar draugystės trys metai, tris sūnus turiu. Aš jaučiuosi įžeistas. Prašau nuo šoninio mikrofono atsiprašyti visų kolegų ir asmeniškai manęs irgi“, – pareikalavo A.Mazuronis.

Diskusijas užbaigė „darbietis“ Viktoras Fiodorovas, teigdamas, kad K.Masiulio pasisakymas yra labai geras pavyzdys, kai liežuvis veikia greičiau už protą.