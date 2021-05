„Seimas ragina tarptautines finansines institucijas, ES šalių narių finansines ir eksporto kreditus bei garantijas teikiančias institucijas ir agentūras nutraukti finansavimo, garantijų ir pagalbos mechanizmus Baltarusijoje įgyvendinamiems valstybiniams projektams, iš kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gauna naudą Aleksandro Lukašenkos režimas“, – teigiama rezoliucijos projekte.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis prieš Seimo posėdį teigė, kad rezoliucija skirta aiškiai įtvirtinti Seimo poziciją šiuo klausimu.

„Iš esmės patvirtiname tai, kas vakar tapo Lietuvos pozicija – kad tai nebūtų tik Užsienio reikalų komiteto ar Europos reikalų komiteto, tačiau tai taptų aiškiai įvardinta Seimo pozicija“, – kalbėjo G.Landsbergis.

Taikiniu gali tapti kiekvienas

Rezoliuciją Seime pristatė Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis.

„Po šio sekmadienio įvykių, beprecedentinio valstybinio terorizmo prieš civilinį orlaivį, visas pasaulis buvo sukrėstas. Aš manau, kad mes priartėjome prie tam tikro lūžio taško“, – sakė jis.

Esminiai rezoliucijos punktai nurodomi šie:

1. Draudimas skristi virš Baltarusijos oro erdvės;

2. Draudimas Baltarusijos avialinijoms naudoti ES erdvę;

3. Ketvirtasis sankcijų paketas Baltarusijai;

4. Siūloma nutraukti ES ir kitų šalių programas, kuriomis remiamas režimas;

5. Siūloma JT, NATO, G-7 ir kitoms organizacijoms atkreipti dėmesį į kylančią grėsmę;

6. Reikalaujama Ramano Pratasevičiaus, Sofijos Sapegos ir kitų politinių kalinių išlaisvinimo;

7. Prašoma nedelsiant pradėti tarptautinį tyrimą tarptautinės aviacijos organizacijoje, sustabdyti Baltarusijos narystę ICAO, kol jis nebus atliktas.

„Akivaizdu, kad dauguma keleivių net nesusimąsto, kokių valstybių oro erdvę jiems teks kirsti kelionių metu. Šis incidentas liudija, kad gali būti užgrobtas bet kuris skrydis, siekiant susidoroti su režimui nepalankiais bet kurios šalies piliečiais.

Mano supratimu, tai keičia visą oro kelionių saugumo koncepciją, suvokimą, kaip mes galėsime keliauti toliau“, – sakė socialdemokratė Dovilė Šakalienė.

Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas svarstė, kad pasauliniu mastu sprendimai priimami per lėtai.

„Iš vienos pusės džiaugiuosi, kad Europos Vadovų Taryba kaip tik posėdžiavo kitą dieną po šito teroristinio incidento. Matome, kad pasaulio bendruomenė reaguoja per lėtai, per silpnai, per vėlai.

Jei EVT būtų numatyta po kažkurio laiko, pavyzdžiui, mėnesio, tai bijau, kad šiandien dar jokių sprendimų Europos mastu nebūtų priimta“, – kalbėjo E.Gentvilas.

„Mes, lietuviai, visada adekvačiau, stipriau matėme tuos pavojus, kurie ten vyksta. Po praėjusių metų rugpjūčio 9-osios žinome, kaip vystosi šita istorija. Ji vystosi vis prastesne linkme“, – pridūrė jis.

Pasak E.Gentvilo, Baltarusijos režimo taikiniu gali tapti kiekvienas, net patys lietuviai.

„Kiekvienas Lietuvoje gyvenantis žmogus tampa tam tikru taikiniu, jei jis aiškiai palaiko Baltarusijos opoziciją. Neturėkime iliuzijų – Vilniuje šmirinėja ne tik Rusijos, bet ir Baltarusijos KGB veikėjai. Kiekvienas galime tapti taikiniu“, – pabrėžė Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas.