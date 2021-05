Anot jo, tiek Laisvės partijos iniciatyvos, tiek galimos konservatorių reakcijos į jas buvo žinomos iš pat pradžių, todėl labiausiai tikėtinas scenarijus – sudėtingas derybų procesas vasarą.

Dramatiškas procesas

Vienas pagrindinių Laisvės partijos pažadų – partnerystės įteisinimas, pačių valdančiųjų balsais patyręs fiasko balsavimo metu, tikėtina, ne vienintelė partijos iniciatyva, kuri patikrins valdančiosios koalicijos vienybę.

Netrukus Seime laukia balsavimas ir dėl nemažai diskusijų sukėlusio nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimo. „Laisviečiai“ taip pat žada, kad Partnerystės įstatymo projektas į Seimo salę sugrįš jau rudenį. Ar Laisvės partijos užmojai kiša koją koalicijos santykiams?

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, politologas Lauras Bielinis teigė sunkiai įsivaizduojantis, kaip Laisvės partija ir konservatoriai gali suderinti tam tikrus klausimus, ypač susietus su partnerystės įtvirtinimu.

„Vis dėlto jie tą procesą judina, jis yra labai dinamiškas ir be galo dramatiškas – matome, kad ir konservatorių gretose nėra vienybės“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidai „Nauja diena“ kalbėjo L.Bielinis.

Tačiau politologo manymu, dar prieš sudarant koaliciją buvo aišku, kokias iniciatyvas siūlys Laisvės partija ir kaip į tokias iniciatyvas galėtų reaguoti konservatyvūs koalicijos partneriai.

„Natūralu, kad šiandien tai atrodo kaip drama, kuri gali vesti prie kažkokio tragiško atsiskyrimo. (...) Manyčiau, kad tai, ką daro Laisvės partija, buvo laukta ir tikėta koalicijoje, o tai, kaip reaguos koalicija, tikėjosi arba puikiai suvokė ir Laisvės partijos atstovai. Dėl tos priežasties manau, kad vasarą tiesiog matysime gana sudėtingą jų derybinį procesą“, – prognozavo L.Bielinis.

Kritęs palaikymas

Tuo metu vertindamas gegužę kritusį konservatorių partijos reitingą V.Bielinis teigė, kad valdantieji visada sulaukia daugiausiai kritikos ir pretenzijų. Naujausios apklausos duomenimis, palaikančių TS-LKD respondentų dalis per mėnesį krito 2,2 proc.

„Tuo metu valstiečiai vis labiau tapatinami su tuo, kas buvo geriau, lyginant su šios dienos problemomis, kurias visuomenė bando identifikuoti ir dėl kurių ji kritikuoja valdančiuosius“, – kalbėjo L.Bielinis.

Anot jo, dar nėra aišku, ar konservatorių palaikymo kritimas ir valstiečių pasivijimas rodo tendenciją, ar ne: „Valstiečiai pasivijo, ir tuo pačiu konservatoriai dar nepralaimėjo“.

L.Bielinio teigimu, konservatoriams gali pavykti išlaikyti tokį patį reitingą.

„Konservatoriai turi tam tikras strategijas, yra numatę eilę įvairiausių klausimų ir problemų, kuriuos nori iškelti ir iškels Seime, pateiks visuomenei. Dėl tos priežasties jie bus matomi, aktyviai veikiantys, ir mes juos vertinsime daug aktyviau negu pasyviai egzistuojančias politines partijas arba jų frakcijas Seime, kurių net pavadinimų kartais negalime atsiminti“, – įvertino L.Bielinis.

Atrado savo vietą?

Visgi, V.Bielinis neatmeta, kad konservatoriai galimai prisidėjo ir prie gerokai šoktelėjusio prezidento Gitano Nausėdos reitingo. Per mėnesį palankiai G.Nausėdą vertinančių respondentų skaičius išaugo net 7,6 proc.

„Keli konservatorių aktyvistai labai intensyviai puolė G.Nausėdą ir savotiškai iššaukė mūsų dėmesį ir tuo pačiu diskusiją visuomenėje apie tai, kas teisus – ar G.Nausėda, ar tie, kurie jį kritikuoja.

Iš esmės didžioji dalis visuomenės palaiko G.Nausėdą. Net tie, kurie galimai balsavo už konservatorius, didžiąja dalimi nepalaiko tokio agresyvaus santykio su prezidentu“, – pabrėžė jis.

Be to, politologo manymu, pakilęs prezidento reitingas gali būti susijęs ir su suaktyvėjusia G.Nausėdos užsienio politikos veikla, pavyzdžiui, Baltarusijos klausimu. „Dėl to manyčiau, kad jo reitingas dar labiau kils“, – svarstė jis.

„Man atrodo, kad prezidentas šiandien pagaliau atranda savo strateginę poziciją Lietuvos politinėje sistemoje, ir su laiku, įgijęs praktiką, patirtį ir žinojimą, kaip veikiama šioje politinėje sistemoje, jis įaugs į ją labai stipriai, ir matysime jį vis aktyviau veikiantį tiek užsienio, tiek vidaus politikos rėmuose“, – prognozavo L.Bielinis.