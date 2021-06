„Lietuva ėmėsi iniciatyvos ir su skaitmeniniu pažymėjimu startavo jau šiandien“, – pirmadienį sakė Ž.Simonaitytė.

Anot jos, šią akimirką skaitmeninį pažymėjimą išsiimti gali apie 300 tūkst. Lietuvos gyventojų, kurie yra arba persirgę, arba paskiepyti nuo COVID-19.

Tačiau toks pažymėjimas Lietuvoje jau priklauso keturis kartus didesniam gyventojų skaičiui – 1,2 mln. Todėl nereikėtų nustebti, jei pažymėjimo gauti nepavyksta. Viceministrė žadėjo, kad šis nesklandumas per kelias savaites bus pilnai išspręstas.

„Visi savo pažymėjimą ir duomenis pamatys per kelias artimiausias savaites. Startuojame jau šiandien, bet tikrai neišsigąskite, jeigu šiandien prisijungę, nerandate pažymėjimo“, – paaiškino viceministrė.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atkreipia dėmesį, kad valstybės dar nėra sutarusios dėl bendrų taisyklių keliautojams, todėl prieš vykstant į užsienį būtina pasidomėti, kokias atvykimo ir buvimo šalyje sąlygas taiko valstybė, į kurią vykstama. Šią informaciją galima rasti tinklalapyje reopen.europa.eu arba šalies į kurią vykstate ambasados ar atstovybės interneto svetainėje.

Be to, svarbu žinoti, kad ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas yra tik nauja duomenų perdavimo forma, kuri nuo liepos 1 dienos bus vieninga visoje Europos Sąjungoje. Šioje formoje teikiami duomenys Lietuvos žmonėms ir anksčiau buvo pasiekiami per e.sveikatos platformą.

Tai reiškia, kad žmonėms, ketinantiems keliauti, tačiau neturintiems sugeneruotų ES Skaitmeninio COVID pažymėjimo, jaudintis nėra dėl ko. Kaip iki šiol jie keliavo, gavę pažymas dėl persirgimo koronaviruso infekcija, vakcinavimo ir tyrimo duomenų iš e.sveikatos, taip ir dabar šios pažymos išduodamos ir galioja.

„Žaliasis pasas“ šiuo metu išduodamas ir viena vakcinos doze paskiepytiems asmenims, nes dalyje valstybių tokia imunizacija laikoma pakankama.

Kiekvieną savaitę „žaliojo paso“, kitaip, nei galimybių paso, atnaujinti nereikės, nebent bus atliekamas papildomas veiksmas.

„Pavyzdžiui, jeigu jūs pirmąjį skiepą pasidarėte „Vaxzevria“, tai, pasiėmę sertifikatą, jūs jį turite. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, pasidarėte antrą skiepą, tai tą sertifikatą reikės atsinaujinti. Bet reguliariai, kaip kitame (galimybių, – aut.past.) pase, to nereikės daryti“, – paaiškino CGI Lithuania direktorius Karolis Baltrušaitis.

Kaip gauti „žaliąjį pasą“?

Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius nurodė, kaip atsisiųsti savo ES skaitmeninį COVID pažymėjimą: pirmiausia reikia prisijungti prie savo paskyros elektroniniame sveikatos portale www.esveikata.lt.

Pagrindinio puslapio dešiniame apatiniame kampe yra skiltis „Pažymėjimai“, kur asmuo matys, ar jam jau sugeneruotas vadinamasis „žaliasis pasas“. PDF formatu išduodamą dokumentą galima naudoti atspausdintą arba išsaugotą elektroniniame įrenginyje. Lietuvoje šiuo metu jau sugeneruoti pirmieji 300 tūkst. pažymėjimų.

„Saugodami pačią e.sveikatos sistemą ir elgdamiesi atsakingai, duomenis keliame dalimis. Labai tikimės, jeigu įvyks sklandus procesas, artimiausiu metu sugeneruosime tikrai visus sertifikatus“, – žadėjo S.Urbanavičius. Visose ES šalyse „žaliasis pasas“ taps prieinamas nuo liepos 1 d., tačiau jis jau yra pripažįstamas ir gali būti naudojamas vykstant į tas ES šalis, kurios jau jį išduoda. Šalių, naudojančių ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, sąrašą galite rasti čia.

S.Urbanavičius kartu patikino, kad jei užsienio valstybėje bus patikrintas jūsų „žaliasis pasas“, dėl duomenų saugumo nereikėtų baimintis, nes jie nebus kaupiami ar naudojami kur nors kitur.

Registrų centro generalinis direktorius pažymėjo, kad iki liepos 1 d., kai šis ES skaitmeninis COVID pažymėjimas apjungs visas ES ir Šengeno erdvės valstybes, Lietuvoje atsiras patogiam atsisiuntimui ir tikrinimui skirtos mobiliosios programėlės – „Wallet“ ir „Verifier“. „Wallet“ programėlė leis lengvai atsisiųsti ir turėti „žaliąjį pasą“ savo elektroniniame įrenginyje.

„Verifier“ programėlė galės nuskaityti dokumento QR kodą ir bus skirta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte (oro, jūrų uostuose ar sausumos sienos kirtimo vietose).

Pažymėjimą gali išduoti ir šeimos gydytojas, tačiau gyventojai raginami, jeigu sugeba, tai padaryti savarankiškai.

Baltijos šalių „burbulo“ nebus

Pasak Ž.Simonaitytės Baltijos šalių „burbulo“ klausimas tapo neaktualus, nes „žaliasis pasas“ apjungs visas tris Baltijos šalis į dar didesnį, savotišką Šengeno erdvės „burbulą“.

„Kažkokių specifinių reiklavimų kurti tik tarp Lietuvos, Latvijoes ir Estijos nėra prasmės“, – sakė viceministrė.

Tačiau ji pridūrė, kad Baltijos šalys papildomai koordinuoja taikomus reikalavimus.

„Kartu su kolegomis darbuojamės, kad reikalavimai dėl izoliacijos, vaikų izoliacijos, dėl testavimo būtų identiški tarp šitų trijų valstybių. Norime, kad žmogui nereikėtų tikrintis, kokie reikalavimai yra Latvijoje ir Estijoje“, – paaiškino Ž.Simonaitytė.

Kas gali gauti „žaliąjį pasą“?

Lietuvoje ES Skaitmeninis COVID pažymėjimas galioja atvykstantiems keliautojams, kurie:

– pilnai pasiskiepijo nuo COVID-19 ligos: „Comirnaty“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 7 paroms, „Janssen“ vakcina – po vienos dozės suleidimo praėjus 14 parų, „Moderna“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 14 parų, „Vaxzevria“ vakcina – po antros dozės suleidimo praėjus 15 dienų;

– persirgo COVID-19 liga, įsigalioja praėjus 11 dienų po gauto teigiamo PGR tyrimo rezultato ir galioja ne ilgiau kaip 180 dienų nuo tyrimo atlikimo dienos;

– turi neigiamą PGR arba antigeno testo rezultatą (PGR tyrimo ir antigeno testo rezultatai galioja 72 valandas).

Visos Europos Sąjungos ir Šengeno erdvės šalys prie jo prisijungti turi iki liepos pradžios.

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės gegužę susitarė dėl galimybės žmonėms, gyvenantiems 27 ES šalyse, gauti skaitmeninį sveikatos pažymėjimą, vadinamąjį žaliąjį sertifikatą, įrodysiantį jų vakcinacijos statusą, COVID-19 testo rezultatą ar pasveikimo nuo koronavirusinės infekcijos faktą.

Šį susitarimą oficialiai dar turi patvirtinti Europos Parlamentas, jo plenarinė sesija suplanuota birželio 7–10 dienomis Strasbūre.