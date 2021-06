„Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ apie šią situaciją diskutavo portalo „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis, Seimo narys Giedrius Surplys, Seimo narys Kęstutis Masiulis bei Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis.

Vienareikšmiškai situacijos vertinti nereikėtų

Portalo „15min“ vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis laidoje teigė, jog natūralu, kad po tokio incidento kyla daug diskusijų.

„Normalu, kad pasirodžius slapta įrašytiems pokalbiams, kuriuose yra prieštaringai vertinamų pasisakymų, kai juos pasako tokias aukštas pareigas Seime užimantis politikas, tai sukelia diskusijų, ir čia yra bent trys temos, kuriomis galima kalbėtis.

Tai paties Seimo nario retorikos vertinimai – labai natūralu, kad opozicija ar prezidentūra vertina griežtai, o politiniai sąjungininkai užstoja.

Antra plotmė yra geopolitinė – tai Rusijos provokacijos ir kaip į jas reaguoti. O trečia tema – nežinia, ar čia tikrai nebuvo „Deep fake“ technologija, kai yra manipuliuojama ir sukuriamas tikroviškas įspūdis, kad kalba kitas žmogus.

Labai netrukus bus dar daugiau atvejų, kai galėsi į kompiuterį įvesti tekstą, ir jį pasakys nesvarbu kas – Ar Ž.Pavilionis, ar G.Nausėda, nes žmogaus ausys ir akys to neatskirs“, – komentavo V.Beniušis.

Pasak jo, Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad pagrindinius užsienio politikos klausimus sprendžia prezidentas.

„Jeigu Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas pasako, kad, sprendžiant užsienio politikos klausimus, nereikėtų kreipti dėmesio į prezidentą, tai turėtų sukelti diskusijų“, – svarstė „15min“ vyriausiasis redaktorius.

„Nemanau, kad mes savo veiksmus turėtumėme visada vertinti tik per vieną prizmę – ką apie tai pagalvos Rusija. Mes pernelyg kartais apibrėžiame savo valstybę ir veiksmus per Rusiją, ji to neverta – reikia kalbėti ir apie Ž.Pavilionio elgesį, ir apie Rusijos taikomus hibridinio karo ir propagandos metodus“, – aiškino V.Beniušis.

Seimo narys Kęstutis Masiulis svarstė, jog Užsienio reikalų komiteto pirmininkui derėtų kalbėti atsargiau, tačiau pripažįsta, kad kiekvienas politikas gali turėti savo nuomonę.

„Politikas gali turėti nuomonę apie kitą politiką kokią tik nori – dėl to negali priekaištauti, čia demokratinė valstybė. O kas kaip iškarpyta ar pateikta, jau kitas klausimas.

Šiaip tikrai galvoju, kad nėra į naudą, nes tarp institucijų užsienio politikos klausimais turėtų būti santarvė“, – kalbėjo K.Masiulis.

Savo ruožtu Seimo narys ir šešėlinis užsienio reikalų ministras Giedrius Surplys aiškino, kad Ž.Pavilionio elgesį stebi jau kelis mėnesius, ir jis kelia rimtą susirūpinimą.

„Jau keletą mėnesių stebime Ž.Pavilionio pakankamai nepagarbų atsiliepimą apie prezidento vaidmenį užsienio politikoje, kas yra prezidento Konstitucinė pareiga. Manome, kad šie pasisakymai, kurie skamba tendencingai ir nuolatos, pradeda kenkti Lietuvos užsienio politikai, kuri visada buvo gerbiama“, – sakė G.Surplys.

Jo teigimu, oficialūs pareigūnai taip kalbėti negali.

„Tu gali nesutarti ir skirtingas nuomones, tačiau tu turi gerbti Konstituciją, viešai nekalbėti ir nemokyti Lietuvos prezidento, kaip vykdyti ar iš viso nevykdyti užsienio politikos. Čia yra didžioji problema.

Kai tai yra Žygimanto Pavilionio, kuris yra garbingai Lietuvai nusipelnęs diplomatas, pozicija, aš galiu ją „virškinti“. Bet kai tai yra oficialaus pareigūno, kurio vadovaujamo komiteto narys esu ir aš, nuomonė, tai man kelia labai didelius šiurpulius“, – kalbėjo G.Surplys.

Atakos prieš politikus – įprastas reiškinys

Pats Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis ironiškai tvirtino, jog didžiuojasi, kad Kremlius kaip taikinį pasirinko būtent jį.

„Reiškia, kad esu ssvarbus Kremliui, darau viską, kas jam nepatinka. Čia klausimas, kurioje pusėje mes esame – jei kažkam Lietuvoje patinka Kremliaus paruoštukai ir visos šitos pamazgos, kurios pilamos ir tuo tikima, tai kartais tokios atakos parodo, kas yra su kuo.

Tokios atakos yra įprastos, tik šį kartą pereita į „deep fake“ erą, iš kurios galbūt išeisime“, – teigė Ž.Pavilionis.

Komentuodamas viešojoje erdvėje atsiradusias replikas, jog yra per daug plepus, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas teigė, kad iš diplomatijos ir išėjo dėl to, kad nebijotų sakyti tiesos.

„Mes nesame Rusija ar Kinija, kur parlamentarai kalba viską, ko prezidentas nori. <...> Vakarų bendruomenės į tokius dalykus nereaguoja ir nekomentuoja. Visi tie dalykai yra prisukti, neautentiški, ir ką tik nori pasakysi, kad suskaldytum Lietuvą, kad vienybės būtų mažiau.

O prezidentūra irgi turėtų mąstyti, nes mes Lietuvoje laimime užsienio politikoje tik dėl to, kad esame vieningi“, – aiškino Ž.Pavilionis.