Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad ketvirtadienio pavakarę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus pasienio užkardos pareigūnai ties Ignalinos rajono Lekiškės kaimu sulaikė ką tik iš Baltarusijos sieną neteisėtai kirtusius 8 asmenis. 7 iš jų turėjo Irako piliečių dokumentus. Vienas vyras dokumentų neturėjo ir irgi prisistatė irakiečiu.

Užsieniečiai buvo pristatyti į Tverečiaus užkardą. Jie pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

Sulaikytiesiems bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo užsieniečiai yra izoliuoti. Įvykio aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimas.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 405 neteisėti migrantai. Daugiausia tarp jų yra Irako piliečių. Šis skaičius yra penkis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius.

Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104.

Pastaruoju metu išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pasieniečiai iš kitų padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų.