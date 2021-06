Tačiau norintys pasimėgauti net penkias dienas pajūryje vyksiančia švente ir dar neturintys nakvynės vietos gali likti nieko nepešę. Apgyvendinimo įstaigų užimtumas tiek Šventojoje, tiek Palangoje nuo pat ketvirtadienio iki sekmadienio – praktiškai šimtaprocentinis.

Nakvynės vietos – iššluotos

Nors lietuviai neretai mėgsta į Lietuvos pajūrį išvykti ekspromtu ir ieškoti paskutinės minutės nakvynės pasiūlymų, Palangos Viešbučių ir restoranų asociacijos (VRA) prezidentė Ingrida Valaitienė perspėja, kad šįkart toks planas gali neišdegti.

„Joninių savaitgaliui jau bus sudėtinga rasti laisvų vietų, nebent svečiai pataikys į tą momentą, kai kažkam keičiasi planai ir nusprendžia nebeatvykti, nors rezervacija jau buvo atlikta. Nors ir tokiais atvejais, esant geram orui, automatiškai gaunamas kitas užsakymas į laisvą vietą“, – portalui lrytas.lt aiškino I.Valaitienė.

Jau praėjusį savaitgalį gelbėtojai skaičiavo, kad dėl gerų orų šalies pajūryje ilsėjosi apie pusė milijono tautiečių. Dėl to, kad daugumai žmonių šis savaitgalis prasidės jau trečiadienio vakarą, panašios, o gal net ir didesnės apgulties tikimasi ir dabar.

„Jei praėjęs savaitgalis buvo pilnai užimtas, reiškia, kad panašaus savaitgalio apgyvendinimo įstaigose tikimės ir Joninių savaitgalį. Bendrai svečių kurorte galima sulaukti ir daugiau, nes galima spėti, kad pasipildys privataus sektoriaus gyventojai, atvyks antrąjį būstą kurorte turintys svečiai“, – sakė I.Valaitienė.

Palangos VRA prezidentė tvirtino, kad kainų šuolis dėl didžiulės nakvynės vietų paklausos pajūryje nenumatomas.

Karantino pėdsakai šventėje išliks

Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė portalui lrytas.lt papasakojo, taip šiemet vyks tradiciškai Šventojoje rengiama Joninių šventė. Jos teigimu, nors ji primins iki pandemijos organizuotas Jonines, kai kurie karantino pėdsakai išliks.

„Šiemet Joninių savaitgalis pakankamai ilgas – jis truks net penkias dienas, todėl ir pati šventė nusidriekė per tokį ilgą laiką. Be abejonės, Joninės prieš pandemiją ir po yra kitokios. Mes turime laikytis tam tikrų reikalavimų, todėl šiemet per Jonines nebus didelių koncertų, viską dėliojome į interaktyvias veiklas.

Bus daug lauko žaidimų, įvairių atrakcijų, kur žmonės galės pasivaikščioti, pažiūrėti, pažaisti, pasisupti hamake, nusipinti vainikėlį. O visi pagrindiniai ritualai, be abejonės, įvyks. Bus laužas ant jūros kranto su muzika ir ritualais. Bet tokio didelio koncerto, kaip buvo anksčiau, nebus“, – pažymėjo V.Petrauskienė.

Anot jos, visi renginiai bus išdėstyti į skirtingas zonas ir laikus. Pačiuose renginiuose dalyvių skaičius nebus ribojamas.

„Šiandien išpuošėme Trijų mergelių skulptūrą, uždėjome gražius vainikus. Bus daug išpuoštų tam tikrų akcentų, o per tas penkias dienas šurmuliuos turgelis, didelis Joninių miestelis, centrinėje miesto aikštėje pasirodys mėgėjų meno kolektyvai, startuos mūsų kino vakarai, kurie pernai labai pasiteisino.

Bet mes nedarysime pasirodymų, kurie trauktų dideles minias žmonių. Visas veiksmas išdėstytas per kelias dienas, skirtingas erdves. Kiekvienas Šventojoje galės atrasti kampelį sau“, – patikino Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė.

Kas vyks?

Šventės organizatoriai nurodo, kad per Jonines žolynais būdavo puošiami vartai. Šie vartai simboliškai skyrė du pasaulius – kasdieniškąjį ir sakralinį. Pro šiuos vartus įeidavo šventės dalyviai. Vartai, apipinti ąžuolo šakelėmis, Šventojoje bus pastatyti Jūros gatvėje ties Šventosios gatvės sankryža.

Kaip ir pridera tokiai šventei, Jonai ir Janinos bus ypatingai pagerbiami. Birželio 23 d. nuo 15 val. iki 19 val. šalia vartų jiems iškilmingai bus uždedamas ąžuolo vainikas ir įteikiamos dovanos.

Birželio 23 d. nuo 15 val. Jonų pievoje (ties Joninių vartais) šventinės apeigos bus pradedamos vainikėlių pynimu, burtais bei pamokomis, kaip rišti vantas. Visų lauks folkloro ansamblis „Mėguva“, kuris dovanos koncertą „Kor tai čerā?“.

Nuo 18 val. centrinėje aikštėje įsikūrusioje Joninių laisvalaikio zonoje pasirodys liaudiškų šokių kolektyvai „Bočiai“ ir „Banguolis“. Saulėlydį kviečiama pasitikti ant Alkos kalno, kur vyks Rasų apeigos.

Apie 23 val., saulei leidžiantis, bus uždegamos Šventosios upės žiotyse stovinčios skulptūros. Joms liepsnojant bus plukdomi vainikėliai ir sakralioji šventės diena tradiciškai bus baigiama prie laužo, kuris simbolizuoja laimę šeimyniniame gyvenime.

Birželio 24 d. centrinėje miesto aikštėje visą popietę žmonės kviečiami pažaisti įvairius žaidimus, o 18 val. pasižiūrėti Kretingos kultūros centro šiuolaikinių šokių moterų grupės „MiViJa“.

Joninių miestelis šiemet šurmuliuos ne tik Jūros gatvės pėsčiųjų alėjoje, bet ir naujai atsivėrusioje Šventosios centrinėje aikštėje. Čia šventės dalyviai rankų miklumą ir proto aštrumą galės patikrinti išbandydami medinius lauko žaidimus arba atsipūsti laisvalaikio zonos erdvėje.

Šventės svečiai savo pojūčius pabudins eidami basų kojų taku (Jūros g. ir Prieplaukos g. sankryža), o pavargę nuo veiklų ir norintys pailsėti galės sūpuotis tarp medžių pakabintuose hamakuose.

Visas penkias dienas džiaugsmingą nuotaiką kurs Joninių kermošius, o nagingiausi meistrai demonstruos, kaip prakalbinti karklo vytelę, vėlimo paslapčių, lėlyčių rišimo, druskos grūdimo ir makramė meno. Su visa programa susipažinkite čia.