Renginiuose – laisvos kėdės tarp žiūrovų

Visiems renginiams, pradedant mugėmis ir baigiant sporto rungtynėmis, ir toliau reikės registruoti lankytojus arba platinti elektroninius bilietus.

Tiesa, Vyriausybė ketvirtadienį padarė išimtį atvirose vietose vykstantiems nekomerciniams renginiams iki dviejų valandų, siekdama sudaryti galimybę žmonėms švęsti Valstybės dieną: juose bus galima dalyvauti be registracijos ir nebus privaloma sėdėti. Planuojama, kad ši tvarka bus tikslinama, siekiant nustatyti vienodas sąlygas panašaus pobūdžio renginiams.

Renginiuose uždarose erdvėse galima užpildyti ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimųjų vietų, atvirose vietose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žmonių, tačiau abiem atvejais žmonės renginius stebėti gali tik sėdėdami, nebent vyksta gyvūnų paroda.

Tuo atveju, jeigu renginyje dalyvauja tik galimybių pasą turintys žmonės, jame gali būti neribojamas dalyvių skaičius ir nereikalaujama sėdėti tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse.

Išlieka reikalavimas esant galimybei palikti tarp žiūrovų vieną laisvą kėdę arba sodinti juos į kas antrą kėdę šachmatų tvarka.

Maitinimo paslaugas galima teikti tik tam skirtose vietose, išlaikant ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą tarp stalų ar asmenų grupių. Vartoti maistą salėje stebint renginį lieka draudžiama.

Renginiuose, kuriuose dalyvauja daugiau kaip tūkstantis žmonių, erdvė turi būti padalinta į sektorius, kurių kiekviename žmonių skaičius negali viršyti tūkstančio. Skirtingų sektorių srautai negalės susikirsti, taip pat ir maitinimo vietose.

Žiūrovai ir aptarnaujantis personalas renginiuose uždarose erdvėse privalės dėvėti kaukes. Renginiuose atvirose vietose kaukės bus rekomenduojamos tuomet, kai neišlaikomas dviejų metrų atstumas.

Baruose – atstumai tarp stalų ar pertvaros

Įvairių paslaugų, pradedant parduotuvėmis bei turgavietėmis, baigiant naktiniais klubais ir pasilinksminimo vietomis, tiekėjai privalės užtikrinti, kad uždarose vietose būtų dėvimos kaukės. Kaukių nedėvėti galima sportuojant ar tuo atveju, jeigu paslaugos su ja suteikti nėra įmanoma.

Įstaigos privalės užtikrinti, jog būtų išlaikomi dviejų metrų atstumai tiek eilėse, tiek teikiant paslaugas, nebent tarp darbo vietų įrengiamos pertvaros arba darbuotojai dėvi kaukes.

Viešojo maitinimo vietose privaloma išlaikyti dviejų metrų atstumą tarp žmonių, sėdinčių prie skirtingų stalų. Šis atstumas gali būti sumažinamas iki metro, jeigu įrengiamos pertvaros.

Teikiant paslaugas atvirose vietose, paslaugų gavėjai neprivalės dėvėti kaukių, tačiau tai rekomenduojama, kai nėra išlaikomas dviejų metrų atstumas tarp skirtingų žmonių grupių.

Beje, į restorano ar baro vidų jau bus galima patekti ir be galimybių paso.