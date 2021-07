Sprendimai priimti per vėlai

Trečiadienį G.Nausėda metinėje spaudos konferencijoje apžvelgia svarbiausius savo darbus ir aktualiausius šalies klausimus. Jis palietė ir nelegalios migracijos, su kuria šiuo metu susiduria Lietuva, problemą.

Šalies vadovo teigimu, kovojant su neteisėtų migrantų antplūdžiu svarbūs trys pagrindiniai žingsniai.

„Mums reikia kompleksinių sprendimų – tai reiškia, kad turime dirbti keliomis kryptimis, pirma – sienos kontrolė ir sienos apsauga. Pripažįstame, kad šioje vietoje to, ko nepadarėme per pastaruosius 10 metų, per vieną mėnesį nepadarysime.

Dabar galime tik graužtis nagus, kad nepasirūpinome savo sienos kontrole per pastaruosius 10 metų, nors buvo aišku, šalia kokios valstybės gyvename“, – sakė prezidentas.

Pasak jo, šiuo metu taip pat reikia dėti kryptingas ir rimtas pastangas bendraujant su migrantų kilmės valstybėmis.

„Šiuo atveju kalbu apie Iraką ir Turkiją. <...> Aš savo ruožtu, galima sakyti, įelektrinau Europos Komisiją, EVT prezidentą, ir Europoje šitos problemos suvokimas yra labai aiškus“, – sakė šalies vadovas.

Trečias aspektas, pasak G.Nausėdos, yra užsieniečių teisinės padėties sureguliavimas.

„Šiuo atveju turime sureguliuoti tuos santykius gerbdami žmogaus teises, bet, kita vertus, nepadarydami pas mus pereinamojo kiemo“, – kalbėjo G.Nausėda.

Sulaikyti dar 22 migrantai

Per antradienį pasieniečiai sulaikė 22 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusius migrantus, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Nuo metų pradžios daugiausia migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 541. Ignalinos rajone sulaikyti 325 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Varėnos – 313, Šalčininkų – 246.

Neteisėti migrantai jau anksčiau buvo apgyvendinti Alytaus miesto ir rajono, Ignalinos, Varėnos bei Lazdijų rajonų savivaldybių suteiktose patalpose.

Sulaikytųjų apgyvendinimas vyksta ir VSAT Užsieniečių registracijos centre Pabradėje, Pasieniečių mokykloje Medininkuose bei VSAT užkardose, o nelydimi nepilnamečiai perkeliami į Pabėgėlių priėmimo centrą Rukloje.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 1738 neteisėti migrantai.

Pasieniečiai teigia, kad didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes. Politikai migrantų antplūdį vadina Baltarusijos režimo hibridine ataka.

Baltarusija sako migrantų nebestabdanti dėl ES sankcijų.