„Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją dėl į Lietuvą plūstančių nelegalių migrantų reikalinga visų institucijų pagalba norint užtikrinti aplinkinių saugumą, todėl šią savaitę VšĮ Varėnos PSPC darbuotojai Vydenių kaime vykdė nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusių migrantų testavimą dėl COVID-19 ligos“,- skelbiama VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro feisbuko paskyroje.

Vydenių kaime, buvusioje mokykloje, karantinuojami 147 nelegalūs migrantai, daugiausiai Kongo ir Kamerūno piliečiai. 142 iš jų šią savaitę buvo paskiepyti.

„Paaiškėjus rezultatams buvo priimtas sprendimas šiuos asmenis vakcinuoti nuo COVID-19 ligos ir ketvirtadienį buvo paskiepyti 142 migrantai, laikinai apgyvendinti Vydenių seniūnijos skirtose patalpose. Asmenims, kurie turėjo sveikatos nusiskundimų, taip pat buvo suteikta medicininė bei psichologinė pagalba“,- teigiama Centro pranešime.

Per praėjusią parą, ketvirtadienį, pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 107 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusius migrantus. Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 1 902 neteisėti migrantai.

Tarp visų 107 ketvirtadienį sulaikytų užsieniečių 81 prisistatė Irako piliečiu ar turėjo šios šalies dokumentus, 10 – Sirijos, 6 – Irano.

Nuo metų pradžios, pirminiais VSAT duomenimis, daugiausia migrantų sulaikyta Druskininkų savivaldybės ribose – 555. Šalčininkų rajone sulaikyti 367 neteisėtai iš Baltarusijos patekę užsieniečiai, Ignalinos – 343, Varėnos – 314, Švenčionių – 151, Lazdijų – 141.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 937. Taip pat sulaikyti 179 Kongo, 121 Kamerūno, 78 Gvinėjos, 76 Irano, 67 Rusijos bei kitų šalių piliečiai. Dalies migrantų pilietybes pasieniečiai dar tikslina, nes daugelis jų neturi dokumentų.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai ištekliai. Be to, pasieniečiams į pagalbą atėjo pajėgos iš kitų Lietuvos institucijų, tarp jų kariuomenės, taip pat Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX bei Estijos pareigūnai.