Liepos 27 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos karinius orlaivius, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be skrydžio plano, su radiolokaciniais atsakikliais, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino šešis Rusijos Federacijos karinius orlaivius, skridusius tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Keturi orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė.

Du orlaiviai skrido be skrydžio plano, su radiolokaciniais atsakikliais, radijo ryšį su RSVC palaikė. Liepos 29 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos Federacijos karinį orlaivį, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį.

Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Liepos 29-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino dar tris Rusijos Federacijos karinius orlaivius. Vienas orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su RSVC palaikė. Kitas orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir grįžo į Kaliningrado sritį.

Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Dar atpažintas orlaivis, skridęs tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir grįžęs į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Liepos 31 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino du Rusijos Federacijos karinius orlaivius, skridusius tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusijos Federacijos žemyninę dalį. Orlaiviai radijo ryšio su RSVC nepalaikė, skrido su radiolokaciniu atsakikliu, skrydžio planą turėjo tik vienas orlaivis.