Apie tai praneša portalas delfi.lt.

Žinoma radikalių pažiūrų moteris dalyvavo praėjusiuose Seimo rinkimuose, tačiau Lietuvos liaudies partija, kuriai ji atstovauja, į šalies parlamentą neprasibrovė, kai rinkimuose surinko vos 0,25 proc. balsų.

„Kaip suprantu, ji yra suimta. O už ką – išsiaiškinau, kad galimai ją pastūmė kažkoks provokatorius, pastūmė ir ji kažką, tai išsiaiškinti situaciją pakvietė į automobilį. O tada ir dingo“, – sakė V.Valkiūnas.

Seimo narys pasakojo, kad su N.Černiauskiene protesto metu beveik nebendravo, tik matė, jog ji mitingą filmavo.

V.Valkiūnas taip pat pažymėjo, kad į skambučius jo padėjėja neatsiliepia.

Iš 26 prie Seimo sulaikytų asmenų kol kas niekas nėra paleistas iš areštinės.

„Vyksta intensyvus darbas, kiekvieną minutę gaunami ir pildomi duomenys“, – trečiadienį sakė Vilniaus apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius.

Tarp sulaikytų asmenų – ir dvi „Šeimų sąjūdžio“ aktyvistės, Vitolda Račkova ir Adelina Sabaliauskaitė.

Kaip teigia delfi.lt, šios moterys pagarsėjusios dėl savo landžiojimų po ligoninės per koronaviruso pandemiją.

Per riaušes prie Seimo antradienio vakarą buvo sužeista 18 pareigūnų – 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Pusė sulaikytųjų dėl riaušių prie Seimo yra bedarbiai, trečdalis – teisti, sako Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

„10 yra su teistumu, ikiteisminiai tyrimai pakankamai įvairūs: sukčiavimas, smurtas artimoje aplinkoje, viešosios tvarkos pažeidimas, vairavimas esant neblaiviam. Dalis nusikalstamų veikų įvykdytos ne Lietuvoje“, – LRT televizijos laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė R. Požėla.

„Dar įdomus dalykas, kad 9 iš 26 yra moterys, 13 iš 26 yra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje“, – pridūrė jis.

Pasak policijos generalinio komisaro, sulaikytųjų skaičius dar gali išaugti.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.