„Iš paskelbtų žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose įrašų aiškiai matyti, kad riaušes pradėjo ir vykdė asocialūs asmenys, kurie buvo organizuoti ir iš anksto tam pasiruošę“, – nurodoma ketvirtadienį išplatintame Lietuvos šeimų sąjūdžio pranešime.

Jame taip pat teigiama, kad sąjūdis nėra ir dieną vykusio mitingo organizatoriai.

„Tačiau, pritardami protesto tikslams, skelbėme apie mitingą ir kvietėme žmones jame dalyvauti. Nemažai Lietuvos šeimų sąjūdžio narių mitinge dalyvavo asmeniškai“, – teigiama pranešime.

Pasak jo, pareigūnai sulaikė Šeimų sąjūdžio nares Adeliną Sabaliauskaitę ir Vitoldą Račkovą, nors jos paprasčiausiai „vedė viso renginio ir po to sekusių įvykių tiesioginę transliaciją internetu“.

„Šie įrašai, kuriuose užfiksuota viskas, kas tą dieną vyko, paskelbti ir yra gera medžiaga, padedant tyrėjams nustatyti riaušes sukėlusius asmenis ir provokatorius“, – nurodo Lietuvos šeimų sąjūdis.

Pranešime taip pat kaltinama žiniasklaida, kuri po įvykių neva pradėjo „šmeižto kampaniją“, norėdama „diskredituoti Lietuvos šeimų sąjūdį ir apkaltinti jį riaušių organizavimu“.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę į sankcionuotą mitingą prie Seimo Vilniuje protestuoti prieš Vyriausybės planuojamus ribojimus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.

Teismas neleido suimti įtariamojo riaušių byloje

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį netenkino prokuratūros prašymo ir neleido suimti vieno iš įtariamųjų riaušių byloje.

„Buvo prašoma mėnesiui, netenkintas visiškai“, – BNS sakė teismo atstovė Gintarė Vosyliūtė.

Teismas paskelbė sprendimą kol kas tik dėl vieno įtariamojo, kiti prašymai svarstomi toliau.

Kaip skelbė BNS, Vilniaus apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą ir prašo suimti visus 26 įtariamuosius riaušių byloje.

Prašymus nuotoliniu būdu ketvirtadienį nagrinėja Vilniaus miesto apylinkės teismas.

„Įtarimai pareikšti dėl riaušių organizavimo, prašoma suimti nuo vieno iki trijų mėnesių“, – ketvirtadienį BNS sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Per riaušes prie Seimo antradienio vakarą sužeista 18 pareigūnų: 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla neatmeta galimybės, kad įtariamųjų vykstant ikiteisminiam tyrimui daugės.

