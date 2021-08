„Per socialinių tinklų kanalus, deja, ir mano vaikus pasiekia labai daug nepadorių žinučių su keiksmažodžiais, labai nepadoriais išsireiškimais, kartais ir su grasinimais. Tai nėra malonu. Stengiamės žiūrėti į tai sveiku protu.

Nors pripažinsiu, kad po Seimo įvykių ir žiūrėdamas retrospektyviai į įvairius laiškus, žinutes, susimąstymo ateina ir kitokio. Natūralu, kad esu žmogus ir esu pasiruošęs ginti savo šeimą“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“, paklaustas, ar nesvarsto kreiptis į teisėsaugą, sakė A.Dulkys.

Pasikeitusiems sprendimams įtakos mitinguotojai neturėjo?

Prieš savaitę prie Seimo vykusių riaušių, kurias policijos pareigūnams teko malšinti jėga ir ašarinėmis dujomis, kvapas, rodos, dar neišsisklaidė. Sveikatos apsaugos ministras A.Dulkys įsitikinęs, kad riaušėmis pasibaigęs mitingas turėjo kur kas daugiau motyvų, nei galimybių pasas.

„Istorija dar parodys, apie ką šis mitingas buvo iš tikrųjų. Matyt, atitinkami tyrimai dar bus padaryti. Vienoje vietoje čia yra labai daug skirtingų pretekstų.

Tikrai nemanau, kad reikia mitinguoti ir mėtytis akmenimis, eskaluoti nepasitenkinimą, kai tikslas yra labai gražus ir prasmingas – apsaugoti visuomenę, ligonines nuo perkrovimo, tuos žmones, kurie dėl įvairių priežasčių negali pasiskiepyti. Galų gale, mūsų pareiga pandemijos metu apsaugoti ir tuos, kurie dar neapsisprendė, ar skiepytis“, – aiškino jis.

Ministras tvirtino, kad Vyriausybės pasirinkimas sušvelninti sąlygas neturintiems galimybių paso, pavyzdžiui, leisti jiems vykti viešuoju transportu, esą niekaip nėra susijęs su protestuotojų daromu spaudimu.

„Korekcijos buvo padarytos visiškai ne dėl mitingo. Jos jau buvo padarytos anksčiau. Tai įrodo viešai skelbiami atnaujinti dokumentų projektų faktai. Vyriausybė, viename iš posėdžių planuodama savo darbą ir norėdama visoms organizacijoms, asociacijoms, verslui parodyti, link ko mes turėtume judėti, kad galėtume pasiruošti ir išdiskutuoti, pateikė matymą.

Organizacijos sureagavo, buvo įvairių susitikimų ir buvo įvertintos kai kurios priemonės, kad, sakykime, dėl organizacinių galimybių, kitų kažkokių aspektų buvo padarytos korekcijos ir jos visiškai neturi nieko bendro su mitingais“, – tikino A.Dulkys.

Į susitikimus lydėjo policija

Apie tai, kad artėja dideli neramumai, sveikatos apsaugos ministras sakė nujautęs dar likus kelioms savaitėms iki mitingo. Į susitikimus su miestų merais, kuriuose aptariamas vakcinacijos procesas atskirose savivaldybėse, vykusį ministrą galiausiai prižiūrėjo vis gausesnės policijos pareigūnų pajėgos.

„Aš negalėčiau taip pasakyti, kad man skiriama apsauga. Tiesiog taip atsitiko, kad kai buvau Šilutės mieste, aš ir pats nustebau, nes manęs niekad neinformavo. Tiesiog prie skiepijimo centro pamačiau didžiulį būrį policijos darbuotojų, nuėjau su jais pasisveikinti ir klausti, ar koks jūsų viešas organizuotas skiepijimas atvyko. Pareigūnai mandagiai nutylėjo, tiesiog dirbo savo darbą.

Bet aš iš vietinių žurnalistų sužinojau, kad vietiniuose socialiniuose tinkluose grupės žmonių skelbė kvietimą, jog reikia atvykti ir pasitikti šitą žmogų su lazdomis, nes mano darbotvarkė yra vieša“, – kalbėjo A.Dulkys.

Jis nurodė, kad į tokius „pasitikimus“ susirinkdavo keliolika ar keliasdešimt tūkstančių žmonių, tačiau įtarimų sukėlė tie patys veidai vis skirtinguose miestuose.

„Kai vykdavau į susitikimus su miestų merais savivaldose, jau ten būdavo didesnis ar mažesnis būrelis žmonių. Vėliau aš pradėjau pastebėti, kad kartojasi tie patys veidai, jie bando prisistatyti kaip vietiniai gyventojai, nors vėliau aš tuos pačius veidus matau ir Šilutėje, ir Pasvalyje.

Čia, matyt, žinutė atitinkamos tarnyboms, kurios seka, žiūri šiuos procesus ir turi padaryti išvadas, ar čia kalbama apie galimybių pasą, ar tai – kažkokie gilesni procesai“, – pažymėjo ministras.

Anot jo, jokių incidentų vizitų savivaldybėse metu neįvyko: „Kai kur ėjau ir man taip nepatogu buvo dėl tų pareigūnų, gaila, kad jie turi atsitraukti nuo kitų svarbesnių darbų. Aš jiems dar ir padėkojau, bet jie atsakė, kad taip elgtųsi bet kurio kito piliečio atžvilgiu.“

Piktų laiškų sulaukia ir vaikai

Pikti žvilgsniai susitikimuose su merais – dar ne viskas, ką pastaruoju metu tenka patirti sveikatos apsaugos ministrui. A.Dulkys pripažino sulaukiantis gausybės piktų laiškų su įvairiausiais grasinimais ir įžeidinėjimais. Jų sulaukia ir jo šeimos nariai.

„Srautas įvairių nepadorių laiškų yra nepaprastai didžiulis – ir elektroniniu paštu, ir per socialinius tinklus. Be abejo, tai nėra malonu. Bet nuo to tenka atsiriboti. Žmogaus pasąmonė yra sudėtingas dalykas ir kartais kai kurie dalykai, kurie įkrenta tau į pasąmonę, gali ir sutrukdyti tą dieną.

Nors, pasakysiu, būna ir tokių labai linksmų (laiškų), kurie, nepaisant to, kad yra piktoki, kelia didžiulę šypseną. Kartais tai susiję ne tiek su sveikatos, kiek su švietimo problemomis – ir klaidos, ir labai kūrybiškių grasinimų surandu, kad prakeikia septynias kartas iki manęs, ir dar septynias kartas į priekį.

Aišku, nemaloniausia, kai tai liečia šeimą, vaikus, bet toks yra visų politikų gyvenimas“, – apgailestavo ministras.

„Iš kitos pusės, labai sunku spręsti, koks žmonių skaičius iš tiesų yra pasipiktinęs. Kai einu iš ministerijos į Vyriausybę Vilniaus gatve, sutinku labai daug nepažįstamų žmonių, kurie sveikinasi, pasako palaikymo žodį. Patiriu daug pozityvumo. Bet galbūt Vilniaus gatvė nėra visa Lietuva“, – konstatavo A.Dulkys.