Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nurodo, kad per pastarąsias savaites itin išaugo galimybių paso išėmimo prašymų. Skelbiama, kad iki šio trečiadienio per savaitę buvo gauti daugiau nei 200 tūkst. elektroninių ir per 20 tūkst. spausdintų galimybių pasų.

Kaip teigė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys, šiuo metu apie milijonas žmonių galimybių pasus yra parsisiuntę elektroniniu būdu, o tokių, kurie gali išsiimti šį dokumentą, bet vis dar to nepadarė, skaičius siekia apie pusę milijono.

SAM sako, kad egzistuoja ženkli paklausa gauti atspausdintą galimybių pasą, todėl būtina didinti jo pasiekiamumą. Dėl to Vyriausybė užsibrėžė išplėsti fizinių vietų, kur galima atsispausdinti galimybių pasą, skaičių nuo 60 vietų iki daugiau nei tūkstančio.

„Norime susitarti dėl trijų dalykų. Pirmas pasiūlymas – pasitelkti į pagalbą Registrų centrą, teikiant galimybių paso spausdinimo paslaugą, be abejo, numatant galimybę pasitelkti šios paslaugos teikimui ir kitus subjektus.

Antra, kadangi galimybių paso naudojimas labai reikšmingai prisideda prie valstybės lygio ekstremalios situacijos infekcijos plitimo grėsmės valdymo, norime viską daryti taip, kad nebūtų apsunkinti paslaugos teikėjai reikalavimais ir kad nebūtų mažinamas nei paslaugos teikimo patrauklumas, nei didinama administracinė našta.

Trečias elementas – bendradarbiavimas su Registrų centru, užtikrinant, kad būtų teikiamos galimybių paso spausdinimo paslaugos, kai yra asmens rašytinis ar žodinis prašymas, būtų išsaugoti įrašai apie tokios paslaugos suteikimą ir apie paslaugą suteikusį asmenį“, – siūlymus Vyriausybės pasitarime vardijo A.Dulkys.

Pasak ministro, labai svarbu, kad galimybių paso spausdinimo paslaugos būtų teikiamos neatlygintinai, o jas savanoriškai teiktų tiek valstybės institucijos, tiek kitos įmonės, sudariusios sutartis su Registrų centru. A.Dulkio žiniomis, vien vaistinių, pasiruošusių teikti tokias paslaugas, skaičius jau yra apie 800.

„Kaip visa tai veiktų – paslaugos teikėjai gautų duomenis pagal su Registrų centru sudarytas bendradarbiavimo ir duomenų tvarkymo sutartis, duomenys, be abejo, būtų tvarkomi tik pažymėjimo atspausdinimo tikslu, būtų draudžiama pažymėjimą ir jo duomenis saugoti. Labai svarbu, kad paslauga būtų teikiama neatlygintinai“, – tvirtino ministras.

Visiems šiems siūlymams Ministrų kabinetas Vyriausybės pasitarime pritarė. A.Dulkys žadėjo dar penktadienį pasirašyti operacijų vadovo sprendimus, nustatant tvarką, kad galimybių paso išduoti galėtų ir valstybės, ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, vaistinės, t.y. „visi, kurie sudarytų sutartis su Registrų centru“.

„Bet tai būtų savanoriškas, neatlygintinas ir nemokamas paslaugos teikimas“, – dar kartą akcentavo jis.

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pranešė, kad Registrų centras jau baigia tartis su šalies vaistinėmis, „Lietuvos paštu“, „Perlo“ terminalus valdančia įmone, jog jie įsijungtų į popierinių galimybių pasų išdavimo procesą.

„Atsiradus papildomiems keliems tūkstančiams naujų taškų, mes gerokai jį pagreitinsime artėjant rugsėjo 13 dienos, kai galimybių paso reikės dažniau“, – penktadienį informavo A.Armonaitė.

Nuo rugsėjo vidurio rengiantis labiau apriboti veiklas neturintiems galimybių paso, Registrų centras šią savaitę pradėjo rengti keliones į regionus, kuriuose nėra jo padalinių, kad padėtų gyventojams išsiimti šį dokumentą, jei jie to negali padaryti naudodamiesi elektronine bankininkyste.

Galimybių pasas – tai asmeniui nemokamai suteikiamas QR kodas, kurį gauna žmonės, pasiskiepiję nuo koronaviruso, persirgę COVID-19 arba gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Galimybių pasas yra susietas su e-sveikata sistema.

Šalyje nuo COVID-19 mažiausiai viena vakcinos doze paskiepytas 1 mln. 639 tūkst. 78 žmonės, visiškai vakcinuoti – 1 mln. 478 tūkst. 273.