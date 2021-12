BIC nurodo, kad nuo pramoninio naudojimo šių metų birželį, Astravo AE oficialių institucijų ekspertai nustatė apie 18 tūkst. trūkumų. Tarp defektų – ir sistemos, nuo kurių tinkamo veikimo tiesiogiai priklauso elektrinės saugumas kritinėse situacijose.

BIC skaičiavimais, nuo oficialaus jėgainės veiklos starto ji buvo stabdoma apie 40 proc. potencialaus darbo laiko.

Tyrėjų kalbintų atominės energetikos ekspertų vertinimu, kai kurie trūkumai tiek rimti, kad Vakarų valstybėje tokia elektrinė negalėtų būti eksploatuojama.

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė (ENSREG) lapkričio pabaigoje patvirtino galutinę branduolinės jėgainės streso testų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą.

Tarptautiniai ekspertai, be kita ko, pareiškė, kad dalis elektrinės gaisro gesinimo sistemų, gaisrinių automobilių pastatai gali būti neatsparūs žemės drebėjimui. Be to, jėgainėje nėra įrengtos nuolatinės seisminės stebėjimo stotys, ne visi statiniai ir jų įrenginiai tinkamai apsaugoti nuo išorės vandens.

Lietuva laikosi pozicijos, kad Astravo AE veikla turi būti sustabdyta, kol visi saugos klausimai nėra išspręsti.