Į Lietuvą veržėsi dar 10 migrantų, bet buvo apgręžti

Ankstesnę parą tokių migrantų buvo per 40, anksčiau per savaitę per parą būdavo fiksuojama iki dešimties migrantų.

Į Latviją praėjusią parą, jau devintą iš eilės, iš Baltarusijos užsieniečiai neteisėtai patekti nebandė. Antradienį Lenkija iš Baltarusijos neįsileido 50 migrantų.

Iš viso šiemet pasieniečiai apgręžė 1545 iš Baltarusijos į Lietuvą neteisėtai patekti mėginusius asmenis. Bandžiusiųjų šiemet iš Baltarusijos draudžiamose vietose kirsti sieną į Latviją buvo 2611. Neįleistųjų į Lenkiją buvo 4407.

Pernai nuo rugpjūčio 3 dienos, kai VSAT įgijo teisę apgręžti neteisėtus migrantus, jų į Lietuvą iš Baltarusijos nepateko 8106.