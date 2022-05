Vilniuje – Ukrainos dienos „Vilniushyvanka“: pakvies į daugiau nei 130 renginių

Tris dienas truksiantis renginių ciklas kvies į įvairias nemokamas edukacijas, koncertus, ekskursijas, kino seansus, pramogas vaikams, keliolika kavinių ir restoranų pasiūlys ukrainietiškų patiekalų.

Vilniaus savivaldybės įstaigos „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė BNS sakė, kad „Vilniushyvanka“ idėja gimė Lietuvos sostinėje jau sulaukus beveik 20 tūkst. ukrainiečių ir suprantant, jog be buitinių problemų sprendimo, kaip susirasti būstą, darbą, svarbu ir sukurti ir gerą atmosferą.

„Kuo toliau, tuo labiau norisi, kad žmonės jaustųsi kaip namuose, kad mes, lietuviai geriau pažintumėme ukrainiečių tradicijas, kultūrą ir istoriją, lygiai taip pat pristatytumėme ir ukrainiečiams savo tradicijas, istoriją, savo miestą. Po šio savaitgalio, manau, tai pavyks“, – tvirtino ji.

Pasak I. Romanovskienės, Rotušės aikštėje bus galima visą savaitgalį susipažinti su muzika, ukrainiečių muzikos instrumentais, Europos aikštėje vyks lietuvių kalbos pamokos ir konsultacijos

Tuo metu reformatų skvere sekmadienį Tarptautinės šeimos dienos proga rengiamas lietuvių ir ukrainiečių šeimų piknikas, čia vyks ir ukrainietiškų dainų paramos koncertas – jame dainuos ukrainiečių aktorė ir dainininkė Olena Enko, gros žinomi pianino virtuozai „PianoBoy“ ir Jevgenijus Chamara, šiuolaikinio ukrainietiško folkroko grupė „TaRuta“.

Improvizuoti ukrainiečių restoranai kvies paragauti barščių, virtinukų, pampuškų, blynelių su įvairiausiais įdarais, žymiųjų ukrainietiškų tortų ir kitų tradicinių ukrainietiškų patiekalų, kuriuos parke gamins ir renginio svečius vaišins nuo karo pabėgę ukrainiečiai.

Veiks ukrainiečių menų ir amatų mugė, vaikai galės pasilinksminti ant batutų jiems sukurtoje erdvėje ir pažaisti su animatoriais.

Renginius organizuoja „Go Vilnius“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, Ukrainos ambasada, Ukrainos namais ir dar keliasdešimt partnerių.

„Mūsų pareiga yra padėti visiems vilniečiams, kurie atvyko pasislėpti nuo karo baisumo. Noriu pabrėžti, kad jie yra vilniečiai nuo pirmos minutės, kai jie atvažiuoja į Vilnių, ir džiaugiuosi, kad mūsų senieji vilniečiai tai supranta, taip ir mąsto“, – renginyje sakė meras Remigijus Šimašius.

Anot jo, svarbu ne tik padėti žmonėms kovoti Ukrainoje, tačiau ir „padėti likusiam pasauliui suprasti, kas vyksta Ukrainoje“.

„Nes esame šimtmečio kaimynai, šimtamečiai broliai, labai gerai suprantame, kas vyksta“, – sakė meras.

Ukrainos ambasadorius Petro Bešta dėkojo Vilniui ir Lietuvai už tai, kad ši priėmė nuo karo pabėgusius ukrainiečius.

Pasak diplomato, į Lietuvą atvykę jo tautiečiai „nesijaučia, kad yra kažkur užsienyje“.

„Ukrainiečių dienos yra unikalios, nes jos lengviau leidžia suprasti ukrainietišką dvasia. Tūkstančiai ukrainiečių, kurie gyvena čia, jaučia jūsų paramą. Man atrodo, kiekvieną dieną, kurią mes gyvename čia, jūs gyvenate su Ukraina ir kiekviena diena mus artina prie mūsų pergalės“, – sakė P. Bešta.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog festivalio „Vilniushyvanka“ pavadinimas turi ir tam tikrą sakralinį kodą, nes višivanka yra tautinis ukrainietiškas rūbas, atspindintis „ukrainiečių tautos identiteto kodą“.

„Statome tiltus į ateitį, kurie stovės per šimtmečius. Dabar mes kartu rašome naująją Europos istorija, kuri yra laisva nuo siaubo ir kančių. Mes nugalėsime, nes esame nepalaužiami“, – kalbėjo ambasadorius.

Atidarymo renginyje Lietuvoje gyvenanti dainininkė iš Ukrainos Eliza Izmalkova atliko garsiąją ukrainietišką dainą „Oi u luzy“.

Renginyje buvo keliasdešimt ukrainiečių, tarp jų – ir renginiuose savanoriaujanti Jakaterina Vyšniaveckaja, prasidėjus karui pasitraukusi iš Kijevo, kur turėjo renginių verslą.

„Manau, labai svarbu, kad balsai nenutiltų, nes per tris karo mėnesius žmonės psichologiškai prie to jau pripranta. Tai yra baisiausia – kaip ir prieš aštuonerius metus Donbase, visas pasaulis priprato prie karo, o mums tai buvo kraujuojanti žaizda. Svarbu, kad to nepamirštų, kad kautųsi su mumis, kad pergalė ateitų kiek įmanoma greičiau“, – BNS sakė J. Vyšniaveckaja.

Anot jaunos moters, net ir karo metu gyvenimas turi tęstis, tokie renginiai padeda ukraniečiams ir psichologiškai, trumpam atitrūkstant nuo minčių apie karą.

Visą renginių programą galima rasti adresu govilnius.lt.

Nuo Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios į Lietuvą atvyko apie 50 tūkst. ukrainiečių, daugelis jų apsistojo Vilniuje.