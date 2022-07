Trys krašto apsaugos sistemos įstaigos persikėlė į naujas patalpas

KAM pranešime antradienį nurodo, kad sprendimas įsikelti į naujas patalpas priimtas dėl to, jog iki tol naudotose senos statybos patalpose trūko darbo vietų, be to, buvo reikalingas išorės ir vidaus remontas.

Dėl patalpų nuomos paskelbtą viešąjį konkursą laimėjo bendrovė „Olfin“. Naujų patalpų nuomos sutartis sudaryta penkeriems metams su galimybe pratęsti tokiam pačiam laikotarpiui.

Į senąsias trijų įstaigų patalpas, atlikus remonto darbus, bus perkelti kiti krašto apsaugos sistemos darbuotojai.