Antradienį už nesustojančią paramą Ukrainai jis su komanda Briuselyje, Europos Parlamente (EP), iškilmingai atsiėmė Europos piliečio apdovanojimą.

Vilniuje įsikūrusi organizacija nuo 2014-ųjų Ukrainos kariams ir savanoriams siunčia ne letalinės paskirties priemones. Už surinktus pinigus perkami šalmai, neperšaunamos liemenės, vaistai, apranga ir kitos priemonės.

Visgi pats J.Ohmanas vien sau visų nuopelnų neskiria – anot jo, „Blue/Yellow“ komanda yra įkvepiantis pavyzdys, ką gali padaryti didelė motyvacija, pagarba brangiems žmonėms ir stiprus pergalės troškimas.

Organizacijos vadovas įsitikinęs, kad šiandieninė Rusija tiesiog neturi ateities, o už savo sprendimus ji mokės itin brangiai. Tuo metu Ukraina, pasak J.Ohmano, „per kraują ir kančias“ jau tampa tikra valstybe.

– Ukrainos kariais ir jų ginkluote jūs rūpinatės nuo 2014-ųjų, kai Rusija pradėjo demonstruoti agresiją Ukrainoje ir įsteigėte „Blue/Yellow“ organizaciją. Jūsų komanda buvo įvertinta ir gavo tikrai reikšmingą apdovanojimą. Ką jis jums reiškia šiandieniniame karo kontekste?

– Žinoma, kad yra malonu. Bet turiu pasakyti, kad tai nėra mano asmeninis apdovanojimas – tai skirta visai organizacijai, nes yra kiti žmonės, kiti komandos nariai. Visi esame pagerbti ir tiesiog malonu gauti pripažinimą.

Žiūrint giliau – tai reiškia, kad Europos Sąjunga jau pripažįsta tokią organizaciją. Mes nesame standartinė viešoji įstaiga, kuri dirba su „minkštais“ dalykais – mes esame, sakyčiau, sukarinta pilietinė visuomenė, kuri teikia karinę pagalbą kitai šaliai karo metu, ir tai yra pripažinimas jau šiek tiek kita prasme. Europa pradeda suvokti, kad vyksta rimtas konfliktas, rimtas karas.

Lietuvoje yra ir kitų organizacijų, kurios renka lėšas, perka rimtus dalykus, ir Lietuva, sakyčiau, šioje vietoje yra gana unikali Europos kontekste, lyginant su kitomis šalimis.

Mes turime tokią reklamą, kur karys laiko ginklo vamzdį, sukurtą iš penkių eurų kupiūros – kitose šalyse į mus žiūri su nuostaba, kaip mes čia galime padaryti tokią reklamą.

– Vis dėlto panašu, kad jūsų pavyzdys šiemet įkvėpė ir kitus – atsirado ne viena Ukrainą remianti ir paramą jai gabenanti organizacija.

– Taip, bet mes tikrai nekonkuruojame. Kartais veikiame ir kartu, bendromis jėgomis, dalijamės informacija. Skirtumas tik tas, kad mes visa tai darome nuo 2014 metų. Mes buvome nuo pat pradžios, tai tiesiog įdirbis yra kitoks – tą irgi reikia pripažinti, nors ir esame pakankamai panašūs.

Dar drįsčiau teigti, kad, žinant, kaip viską darome, mes esame, pavadinkime taip, karingesni.

– Grįžtant į 2014-uosius, ar galima būtų palyginti, kaip atrodė „Blue/Yellow“ ir jūsų paties veikla tuomet, ir kaip ji atrodo šiandien, kai atakuojama bene visa Ukrainos teritorija ir pagalbos reikia kur kas daugiau?

– Aš ne vieną kartą esu pasakęs: kai mačiau tuos karius Kryme, mačiau jų ginklus, nesudvejojau, kad bus karas, kad Putinas eina toliau. Dabar jis atakuoja kaimyninę šalį, o jeigu pasiseks, anksčiau ar vėliau puls ir mus. Tai buvo tiesiog akivaizdu. Koks tai galėtų būti karas ir kaip jis gali išsivystyti, tuomet negalėjau pasakyti, bet buvo aišku, kad jis bus.

Kaip atrodė palaikymas anksčiau? Galbūt tada jis buvo visuomeniškesnis, o dabar žmonių palaikymas yra gigantiškas – įmonės perveda mums po 100 tūkstančių eurų, tai yra milijoninės sumos. Palaikymas jau gerokai didesnis, nes žmonės supranta, kad tai yra karas, kuris ir mus gali paliesti labai skaudžiai.

– Jūs nuolat bendradarbiaujate ir bendraujate su Ukrainos kariais. Kokią situaciją jie mato šiandien? Kas juos motyvuoja?

– Ir kariai, ir civiliai žmonės Ukrainoje yra pakankamai motyvuoti daugiausiai dėl to, kad tiesiog nėra kito pasirinkimo. Jie supranta, kad su tokia Rusija susigyventi ir leisti jai turėti kažkokią įtaką, susitarti yra neįmanoma.

Jie privalo stovėti iki galo ir jie tai supranta. Jie pasiryžę kovoti ir kentėti, kalbant ir apie buitinius dalykus. Dar reikia pasakyti ir tai, kad Ukraina tampa tikra valstybe. Per kraują, per karą, per kančias, bet tampa. Po viso šito mes turėsime labai rimtą kaimyninę valstybę.

– Artėja žiema, todėl kariauti tikriausiai bus sudėtingiau. Ko šiuo metu Ukrainos gynėjams stinga labiausiai?

– Jie prašo žieminės aprangos, bet nėra taip, kad labai labai jos reikėtų. Iš mūsų pusės yra tam tikri prioritetai – dronai, įvairių rūšių optika, mašinos, dirbame su medicina, bet turime kelis prioritetus, kur esame stiprūs, žinome, ką darome, turime puikią sklaidos sistemą.

– O kas, jūsų manymu, po šio karo laukia Rusijos?

– Nieko gero. Nieko gero Rusijoje nebus. Galima spekuliuoti, kas konkrečiai bus, bet Putino dienos yra suskaičiuotos. Kas bus toliau, kas perims kontrolę, ką Rusija darys, kaip žmonės supras padėtį – tai yra neįmanoma. Deja, bet Rusijoje nieko gero nebus. Rusija mokės didžiulę kainą už šią savo kvailystę.

– Kas jus patį, kaip „Blue/Yellow“ kūrėją, motyvuoja tiek metų nepasiduoti ir nesustoti?

– Motyvacija auga, stiprėja, ji keičiasi. Vis tiek turi draugų, pažįstamų Ukrainoje, kurie tau rūpi, ir tai tave tikrai skatina nesustoti. Galiu paminėti ir Žemyną (Žemyna Bliumenzovaitė, „Blue/Yellow“ atstovė, – aut.past.), kuri per šiuos metus įgijo labai daug draugų ir kontaktų, ji puikiai dirba, ir matau, kad žmogus įsitraukia ir tiesiog gyvena kartu su kariais.

Bet yra gilesnis suvokimas apie visą karo esmę ir prasmę. Mes kovojame už Ukrainos laisvę, už savo laisvę, kovojame už Europos laisvę ir santarvę, kovojame už savo vertybes, demokratiją ir žodžio laisvę.

O Rusijoje viskas yra atvirkščiai. Ką mes matome, yra ir tam tikras Sovietų Sąjungos tęsinys. Taip jau kartais būna.

Apdovanota 30 organizacijų

Kaip jau buvo skelbta šių metų rugsėjį, Ukrainos pasipriešinimą prieš Rusijos invaziją remianti organizacija „Blue/Yellow“ pelnė Europos piliečio apdovanojimą Lietuvoje. Apie tai pranešė jį teikiančio EP atstovybė.

Europos piliečio apdovanojimas nuo 2008 metų skiriamas už nuopelnus siekiant geresnio ES šalių ir gyventojų tarpusavio supratimo, plėtojant glaudesnį jų bendradarbiavimą ir skleidžiant pagrindines ES vertybes: žmogaus orumą, lygybę, solidarumą, teisingumą, pilietines teises ir laisves.

Europos garbės piliečio apdovanojimas teikiamas ne Europos Sąjungos, o kiekvienos šalies narės mastu. Šiemet iš viso apdovanota 30 organizacijų iš 24 Bendrijos narių.

Piliečiai, piliečių grupės, asociacijos ar organizacijos gali teikti paraiškas Europos piliečio apdovanojimui už savo įgyvendintus projektus arba nominuoti kitus. Kiekvienas Parlamento narys taip pat gali iškelti po vieną kandidatūrą per metus.

Lietuvoje šį apdovanojimą yra pelniusi Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, Lietuvos neįgaliųjų forumas, restoranas „Jurgis ir Drakonas“ ir salotų baras „Mano guru“.