Karių teisių gynėjas – su įtartinomis kaukėmis

Karių teisių gynimo centrui vadovaujantis 39 metų L.Jakas ne tik gelbėja į nemalonias istorijas įsivėlusius karius.

Ne vienai bendrovei vadovavęs vyras bandė ginti ir mažųjų įmonių interesus. Jis dirbo bendrovėje Mažųjų įmonių teisininkų agentūroje (MITA), kuri ėmėsi itin neįprastos veiklos – gaminti medicinines kaukes.

Šiai veiklai bendrovė paėmė paskolą, tačiau tokie užmojai sukėlė įtarimų Vilniaus apygardos teismui (VAT).

Teismui kilo įtarimų

Liepos pabaigoje VAT priėmė nutartį panaikinti Vilniaus policijos, prokuratūros ir Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Šios nutarties pagrindu prokuratūra pradėjo baudžiamąjį procesą.

Teismui kilo abejonių, ar mažmenine apsauginių kaukių prekyba užsiimančios bendrovės „Didmena24“ akcininkas L.Jakas ir direktorius Povilas Gumbrevičius nesudarė tariamų sandorių, kad galėtų pasisavinti gautas paskolas.

Įtariama, kad taip jie galėjo iššvaistyti ar pasisavinti paskolas suteikusių statybų įmonės „Vilmstata“ ir jos savininko Vilmanto Guobio lėšas.

Kam panaudojo paskolas?

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, L.Jakas ir P.Gumbrevičius iš statybų bendrovės „Vilmstata“ gavo 24,3 tūkst. eurų, o iš bendrovės savininko V.Guobio – 104 tūkst. eurų paskolas.

Jos buvo suteiktos konkrečiam tikslui – už šiuos pinigus planuota įsigyti ir atgabenti į Lietuvą medicininėms kaukėms gaminti skirtų medžiagų ir spausdintuvą.

Tačiau sudarę galimai fiktyvius sandorius dalį gautų lėšų jie pervedė su L.Jaku susijusioms bendrovėms „Itina“ ir MITA.

Su bendrove „Itina“, kurios vadovas yra įmonės „Didmena24“ akcininkas L.Jakas, buvo pasirašyta tariama sutartis dėl apsauginių kaukių transportavimo į Lietuvą. Šiai Žagarėje (Joniškio r.) registruotai įmonei už paslaugas buvo pervesta daugiau nei 21,5 tūkst. eurų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad krovinį atgabeno kitos bendrovės.

Vėliau įmonei „Itina“ buvo sumokėtas ir avansas už tariamą spausdintuvo pirkimą. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad spausdintuvas pirktas iš Kinijos bendrovės, kuri kartu pasirūpino ir transportavimo paslaugomis į Lietuvą.

Kaukes gamino teisininkai?

Sutartis dėl respiratorių gamybos buvo pasirašyta su teisines paslaugas teikiančia MITA, kurioje anksčiau yra dirbęs L.Jakas. Jai pervesta daugiau nei 13 tūkst. eurų, tačiau nei kaukių, nei respiratorių ši bendrovė niekada nepagamino.

Įtariama, jog įmonės „Didmena24“ atstovai žinojo, kad teisinių paslaugų bendrovė to daryti net neketina, todėl sutartyje dėl avanso mokėjimo nėra nurodyta nei iki kada, nei iš kokių medžiagų turėtų būti pagaminti respiratoriai.

Panaši sutartis 2019 metų sausį sudaryta ir su „Itina“. Sutartyje dėl medžiagų gabenimo nėra nurodyta nei jų pakrovimo vieta, nei pristatymo vieta, nei gabenimo būdas. Priešingai, sudarant sutartis su Kinijos bendrovėmis viskas buvo nurodyta tiksliai.

Teismas nerado jokių duomenų, kad bendrovė „Itina“ iš tiesų suteikė tokias paslaugas.

Be to, nustatyta, kad bendrovės „Didmena24“ atstovai sutartį dėl medžiagų gabenimo pasirašė tik praėjus dviem dienoms po to, kai buvo pervesti pinigai, taip galbūt siekiant pagrįsti neteisėtai pervestas lėšas.

Nenurodė nei kiekio, nei vietos

Visos sutartys su šiomis bendrovėmis pasirašytos ranka, nors visus kitus dokumentus bendrovės „Didmena24“ savininkai pasirašydavo tik elektroniniais parašais.

Be to, neaišku, ar apskritai kaukėms gaminti skirtos medžiagos buvo atgabentos į Lietuvą.

VAT nutartyje pažymėjo, kad iki šiol L.Jakas ir P.Gumbrevičius nėra pateikę ne tik pavedimus pagrindžiančių dokumentų, bet ir duomenų, kiek medžiagų saugoma sandėlyje ir už kokias sumas jos buvo įsigytos.

Taip pat bus aiškinamasi, ar paskolas gavę bendrovės „Didmena24“ savininkai iš viso pirko medžiagas, skirtas medicininėms kaukėms gaminti.

Tyrėjams pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad praėjusių metų birželį bendrovė „Didmena24“ perleido bendrovei MITA kaukėms gaminti skirtas medžiagas, kurių vertė – per 100 tūkst. eurų. Tačiau kitoje sutartyje su prekes gabenančia bendrove nurodyta, kad dėl techninių kliūčių vienas konteineris su šiomis medžiagomis į Lietuvą buvo pristatytas tik tų pačių metų liepą.

Paskolą suteikęs bendrovės „Vilmstata“ vadovas ne kartą siuntė raštus P.Gumbrevičiui ir prašė parodyti, kur saugomos kaukėms gaminti skirtos medžiagos, tačiau tokia galimybė jam nebuvo sudaryta.

Tyrimo institucijoms bendrovės „Didmena24“ atstovai pateikė sandėliuojamų medžiagų nuotraukas, tačiau iš jų esą neaišku, nei kiek tų medžiagų yra, nei kur jos saugomos.

Visur ta pati pavardė

Nei bendrovei „Vilmstata“, nei jos vadovui V.Guobiui paskolos nebuvo grąžintos, todėl teisėsauga tirs, ar jos tikrai buvo panaudotos pagal paskirtį ir nesudarė pagrindo neteisėtam kitų bendrovių praturtėjimui.

Įtarimų, jog paskola galėjo būti pasisavinta, VAT kelia ir tai, kad visos tyrime minimos bendrovės yra susijusios su L.Jaku. Anksčiau jis yra dirbęs MITA, o pagal teismui pateiktus dokumentus nuo šių metų gegužės 5-osios yra vienintelis bendrovės „Didmena24“ akcininkas.

Teismas prokuratūrai pavedė išsiaiškinti, kas yra bendrovės MITA steigėjai, vadovai bei faktiniai vadovai ir kokie jų ryšiai su „Didmena24“.

Šių metų kovą tas pats VAT Mažųjų įmonių teisininkų agentūrai iškėlė bankroto bylą, o interneto svetainė kaukes24.lt, kurioje buvo prekiaujama medicininėmis kaukėmis, nebeveikia.

Žada aktyviai gintis

„Lietuvos rytui“ susisiekus su L.Jaku jis tikino, kad teismo nutartyje minimos abejonės, kurias pavesta aiškintis prokuratūrai, neturi jokio pagrindo. Jis teigė turintis ir dokumentų, ir garso įrašų, galinčių įrodyti, kad bendrovės „Didmena24“ valdybos nario V.Guobio skunduose policijai, prokuratūrai ir Vilniaus miesto apylinkės teismui išdėstyti faktai neatitinka tikrovės.

L.Jakas teigė rugpjūčio pradžioje pats kreipęsis į prokuratūrą dėl V.Guobio daromo spaudimo ir persekiojimo ir pasakojo, kad V.Guobiui yra pareiškęs 6 tūkst. eurų ieškinį dėl esą negrąžintos skolos.

Dėl nepavykusio kaukių ir respiratorių gamybos verslo bendrovė „Didmena24“ jos valdybos nariui V.Guobiui yra pareiškusi pusės milijono eurų ieškinį. Jį turėtų nagrinėti Vilniaus apygardos teismas.

Nesėkmės ir politikoje, ir versle

Karių teisių gynimu ir pareiškimais apie korupciją kariuomenėje išgarsėjęs L.Jakas 2016 metais bandė patekti į Seimą. Jis tapo Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) kandidatu Telšių vienmandatėje apygardoje.

Kandidato anketoje jis nurodė vadovaujantis bendrovei „Abastas“.

Jau tuomet šios bendrovės veikla kėlė įtarimų teismams.

„Abastas“ dar 2014 m. birželį Vilniaus apygardos teismui buvo pateikęs ieškinį su reikalavimu iškelti bankroto bylą bendrovei „Psyops Constructions“, kuriai vadovavo pats L.Jakas. Viena jo vadovaujama įmonė kitą teisme kaltino nevykdant rangos sutarčių.

„Psyops Constructions“ kreditoriams liko skolinga apie 400 tūkst. eurų. Įmonę L.Jakas nurodė pardavęs likus keliems mėnesiams iki bankroto.

Iš teismų medžiagos paaiškėjo, kad dalis bankrutuojančios įmonės pinigų nukeliavo į kitą L.Jako vadovaujamą verslą.

Skundas dėl kitos L.Jako vadovaujamos įmonės „Itina“ neseniai pasirodė ir feisbuke. Vienas fotografas papasakojo sulaukęs užsakymo fotografuoti šios bendrovės įkurtas automatines dviračių plovyklas ir užkandines Vilniuje.

Nuotraukų reikėję labai greitai, nes artėjo verslo konferencija, bet objektai buvo visai neparuošti fotosesijoms – fotografui pačiam teko dėlioti daiktus ir valyti dulkes. Kad nuotraukos būtų kuo gražesnės, jis buvo siuntinėjamas iš vieno objekto į kitą skirtingose Vilniaus vietose, vėliau paprašyta jas ir filmuoti.

Prašymų kaskart vis daugėjo, bet kai atėjo laikas atsiskaityti už darbą, „Itinos“ vadovas kažkur dingo. Vėliau jis ėmė priekaištauti dėl neva vidutiniško rezultato ir siūlė perpus mažesnį atlygį. Fotografui nesutikus su naujomis sąlygomis L.Jakas užblokavo jį socialiniuose tinkluose ir bandė ištrinti visus susirašinėjimus.