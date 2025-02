G. Paluckas įsitikinęs – su R. Žemaitaičiu susitarti yra įmanoma: reikia bendrauti, o ne tramdyti

„Pirmiausiai reikia bendrauti, o ne tramdyti kažką. Kiekvieną kartą kai mes aiškiname, kad kažkas neturi teisės kažko sakyti, kiekvieną kartą kai kažkas turi būti tramdomas, kiekvieną kartą mes provokuojame konfliktą. Nereikia konflikto“, – antradienį po susitikimo su konservatorių frakcija žurnalistams sakė G. Paluckas, vis dėlto pripažindamas, kad „Nemuno aušros“ lyderio pareiškimai apie gynybą yra nepriimtini.

„Mes kalbėsime apie bendravimo kultūrą ir nerimo ar baimės skatinimą, nes tai yra nepriimtina. Labai svarbūs valstybės klausimai, kur reikia susitelkimo, o ne mėginimo samprotauti, kas gali nutikti blogai“, – teigė premjeras.

Kita vertus, tęsė jis, politikai ir politinės organizacijos turi įvairias nuomones, o kilusius nesutarimus, pažymėjo socialdemokratas, galima išspręsti susėdus prie bendro stalo.

„Yra normalūs protingi žmonės, yra politinės organizacijos – jie turi tam tikrus savo politinės darbotvarkės siekius. Atsisėdus prie stalo galima išsiaiškinti daugybę dalykų. Be jokios abejonės, informacijos vakuumas susiformavo, kai buvo Valstybės gynimo tarybos pasakyta, kad reikia 5 proc. nuo BVP gynybai. Kur imti pinigus?“, – aiškino premjeras, pridurdamas, kad Vyriausybės užduotis yra surasti reikiamą finansavimą.

Visgi, leido suprasti jis, surasti šaltinius VGT siūlomam krašto gynybos finansavimo lygiui užtikrinti – nėra paprasta.

„Vyriausybei yra užduotis per tam tikrą laiko tarpą tuos pasiūlymus paruošti, bet jie nėra ruošiami nei per 10, nei per 14 dienų. Tai paprastai vyksta pusę metų, nes reikalingas rimtas modeliavimas ir rengimasis. Tuo tarpu ta informacijos vakuumą kiekvienas kaip moka taip ir užpildo“, – sakė socialdemokratas.

„Mes dirbame tam, kad nieko blogo nenutiktų, kad žmonės gautų reikalingas sveikatos, švietimo paslaugas bei gebėtume sutelkti finansus gynybai“, – tvirtino politikas.

ELTA primena, kad tvyrant įtampos valdančiosios daugumos gretose, pirmadienį socialdemokratų iniciatyva šaukiama koalicinė taryba.

Dalis valdančiosios daugumos atstovų pastaruoju metu kalbėjo apie būtinybę šaukti koalicinės tarybos posėdį ir aptarti viešojoje erdvėje rezonansą kėlusius „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus

R. Žemaitaitis viešai kritikavo Valstybės gynimo tarybos (VGT) sprendimus reikšmingai didinti asignavimus krašto apsaugai. Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui paraginus tuo abejojančius politikus nuvykti į Ukrainą, R. Žemaitaitis pareiškė nematąs prasmės to daryti.

„Aušriečių“ pirmininkas dėmesio centre atsidūrė ir dėl pasisakymų apie prezidentą Gitaną Nausėdą. Kaip praėjusią savaitę skelbė LNK žinios, susitikimų su rinkėjais metu R. Žemaitaitis metė kaltinimus šalies vadovui, neva šis siūlo nacionalizuoti gyventojų indėlius ir panaudoti juos gynybai. Taip pat politikas aiškino, jog krašto apsaugą būtų galima finansuoti iš lėšų, kurias Lietuva galėtų gauti atšaukusi sankcijas Baltarusijos trąšų tranzitui.

S. Skvernelis šiuos R. Žemaitaičio pasisakymus pavadino besitęsiančią dezinformacijos kampanija ir nurodė, jog „aušriečio“ pozicijos neatitinka koalicinėje sutartyje įtvirtintų principų.

Tuo metu pats šalies vadovas pareiškė – jeigu R. Žemaitaitis ir toliau tokiais pasisakymais diskredituos Lietuvą, pokyčiai dabartinės koalicijos gretose bus neišvengiami.

Savo ruožtu premjeras Gintautas Paluckas toliau kartoja, kad nereikėtų sureikšminti skandalingų „aušriečių“ lyderio R. Žemaitaičio pasisakymų. Vyriausybės vadovo įsitikinimu, koalicijos partnerio pareiškimai apie Ukrainą bei Rusijos grėsmę ar Prezidentūros pasipiktinimą sukėlęs šalies vadovo pasiūlymų iškraipymas jokių realių neigiamų pasekmių neturi.

Paskutinį kartą koalicinė taryba buvo sušaukta dar praėjusiais metais – gruodžio pabaigoje.