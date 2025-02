Socialdemokratai nepalaikys konservatorių iniciatyvos dėl civilinės sąjungos: šį klausimą išspręsime patys

„Tikrai pavasario sesijoje nebus įtrauktas šitas klausimas, kadangi yra labai daug svarbių klausimų. Pavyzdžiui, Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo, mokestinės reformos, antros pensijų pakopos ir t.t. Kita vertus, mes su partija esam kalbėję ir diskutavę, kad per savo kadenciją šį klausimą išspręsime. Turbūt po pavasario sesijos svarstysim, kada būtų tinkamas laikas tai svarstyti“, – Eltai tvirtina R. Motuzas.

Be to, politikas stebisi, kodėl šią iniciatyvą konservatoriai pateikė iš kart po to, kai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininku išrinktas buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

„Jis įregistruotas tik išrinkus Kasčiūną. Be to, jį registravo liberalioji konservatorių partijos dalis ir mes matome tik jų atstovų parašus, o ne visos konservatorių partijos poziciją“, – sako R. Motuzas.

Savo ruožtu parlamentui pirmininkaujantis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas S. Skvernelis antradienį tvirtino, kad įstatymo projektas turi mažai šansų sulaukti daugumos palaikymo.

„Žiūrint, koks bus įstatymo projektas. Jeigu bus tas pats, kas buvo bandoma įkišti praeitoje kadencijoje, tai nematau, kad jis turėtų perspektyvos“, – žurnalistams Seime sakė politikas.

Antradienį keletas Seimo konservatorių pasiūlė į kovo 10 d. prasidėsiančios parlamento pavasario sesijos darbų programą įtraukti Civilinės sąjungos įstatymo projektą.

Anot parlamentarų, civilinė sąjunga yra aktuali visoms, ne tik tos pačios lyties poroms, todėl ją priėmus būtų išspręstas ilgą laiką atidėliojamas svarbus žmogaus teisių klausimas.

Nors dalis naujosios centro-kairės koalicijos atstovų sutinka, jog reikėtų priimti įstatymą, apsaugantį kartu gyvenančių žmonių teises, Civilinės sąjungos ar partnerystės įstatymas į Vyriausybės programą įtrauktas nebuvo.

Praėjusios kadencijos Seime, nors įstatymas ir nebuvo įgyvendintas, klausimas įveikė porą etapų – jam priimti liko tik vienas balsavimas.

Civilinės sąjungos įstatymu siūloma sureguliuoti santuokos nesudariusių, tačiau bendrus tarpusavio santykius kuriančių asmenų tiek turtinius, tiek asmeninius neturtinius santykius.