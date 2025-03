Iš Pabradės poligono – naujausios žinios apie tragediją: tęsiama paieška ir gelbėjimo operacija

„Dabar vyksta tyrimas, yra įsitraukusi mūsų karo policija, kartu su prokuratūros priežiūra dėl karių dingimo. Paieška ir gelbėjimo operacija vyksta, todėl aš daugiau nenorėčiau komentuoti šiuo konkrečiu metu“, – LRT televizijai teigė R. Vaikšnoras.

Pasak jo, gelbėjimo operacijos eiga ir greitis priklausys ir nuo oro sąlygų.

„Dabar sutelkta įranga, technika, kurios reikėtų. Pelkėta vietovė, dėl to reikalinga sunkesnė, reikės privežti dar kai ko. Dėl trukmės, tai, matyt ir priklausys nuo to, kaip mums seksis numelioruoti kai kurias vietas ir, be abejo, priklausys nuo oro sąlygų“, – sakė jis.

Nesuvaikščiojo informacija

NATO vadovui Markui Ruttei trečiadienį viešai paskelbus, kad Pabradėje dingę keturi amerikiečių kariai žuvo, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pakartojo, kad tam nėra jokių įrodymų.

„Na akivaizdu, kad nesuvaikščiojo informacija, nes mes įvykio vietoje buvome ir visi žmonės, kurie ten dirba, daro viską, kas yra įmanoma“, – trečiadienio vakarą Pabradėje žiniasklaidai kalbėjo ministrė.

Šiuo metu nėra jokios patvirtintos informacijos, nėra jokių žuvusių karių kūnų, todėl sakyti, kad yra žuvę kariai, yra neteisinga“, – pridūrė D. Šakalienė.

Ministrė: amerikiečių kariai mums savi

D. Šakalienės teigimu, dėl šio incidento amerikiečių karių buvimas Lietuvoje neturėtų būti paveiktas. Pasak krašto apsaugos ministrės, susitelkimas dėl Pabradės poligone įvykusios nelaimės rodo, kad JAV kariai Lietuvai yra be galo svarbūs.

„Turbūt visi suprantame, kad nelaimingi atsitikimai nutinka visokiomis aplinkybėmis. Šiuo atveju, kaip ir sakau, dar neturime jokių patvirtinimų – vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Tačiau, net ir tais atvejais, kurie yra nutikę, kalbant apie JAV karius įvairiose pasaulio vietose, tai nėra toks labai retas atvejis. Tokie dalykai nutinka“, – žurnalistams trečiadienio vakarą teigė D. Šakalienė.

„Tačiau, ką matome dabar, dirbant kartu lietuviams ir amerikiečiams, tie kariai mums yra savi. Jie mums yra labai svarbūs. Tai, kaip lietuvių kariai dirba neskaičiuodami valandų ir parų, stengiasi padėti. Manau, kad kiekviena krizė, kad ir kokia būtų skaudi, kaip tik ir parodo, ar mes esame partneriai, ar esame komanda, ar esame vieni kitiems tikrai ypatingai svarbūs“, – pabrėžė ji.

Nuolat palaikomas ryšys su JAV

Taip pat D. Šakalienė pabrėžė, kad ieškant dingusių karių, Lietuva nuolat kontaktuoja su JAV.

„Mes palaikome nuolatinį ryšį, taip pat ir su gynybos sekretoriaus ofisu ir ta informacija tarp mūsų nuolat vaikšto. Ką mes tikrai matome, kad šioje situacijoje tikrai esame kartu – petys į petį. Bendraujame įvairiais lygiais, taip pat kariuomenės vadas kariniu lygiu nuolat palaiko kontaktą“, – dėstė ji.

Antrindamas ministrei, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras akcentavo, kad jis telefonu jau kalbėjo su NATO pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu Christopheriu Cavoliu.

„Esu kalbėjęs telefonu su generolu Cavoliu (...). Išreiškė padėką mūsų ryžtui ir pasiaukojimui ieškoti dingusių karių“, – pabrėžė jis.

ELTA primena, kad 16.45 val. antradienį buvo gautas pranešimas apie pratybų metu dingusius Jungtinių Amerikos Valstijų karius ir vikšrinę transporto priemonę Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

Trečiadienį kariuomenė teigė, jog galima įvykio vieta nustatyta ir vyksta paieškos bei gelbėjimo operacija. jai vadovauja Lietuvos kariuomenė, papildomai pasitelkti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir kitų institucijų pajėgumai. Aktyvuoti Karinių oro pajėgų bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparniai.

JAV ambasada skelbia, kad dingusieji yra iš 1-osios ir 3-osios pėstininkų divizijos.