Iš D. Šakalienės – naujausia informacija apie naktį vykusią gelbėjimo operaciją Pabradėje

„Per naktį pavyko nusiurbti dalį dumblo, tačiau vis tiek nepakankamai – veržiasi vanduo į incidento vietą iš šalia esančio ežero.

Kas nuo vakar bandoma padaryti, tai vietoje smėlio pilamas molis ir taip pat trombuojamas smėlis į tokius hesko maišus didelius, taip statant tokį didelį pylimą.

Taip pat nutiesta tiltatiesė, kad per ją lengviau nuvažiuotų amfibija ir ekskavatoriai. Nuo vakar vakaro papildomai pajungtas JAV buldozeris“, – LRT radijui penktadienį sakė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Pasak jos, dumblina masė neleidžia pamatyti esančios transporto priemonės, kokioje ji yra pozicijoje.

Dumbo sluoksnis siekia iki 5 metrų. Per naktį pašalinus 2–3 metrus dumblo, dumblinas vanduo vis tiek neleidžia pamatyti pelkėje panirusios vikšrinės mašinos. Be to, gruntas yra labai nestabilus, iš visur sunkiasi vanduo, nes prie pelkės yra prisijungęs ežeras su daugybe šaltinių, kurie jį maitina.

Ministrė teritoriją pavadino nestabilia, siūbuojančia kempine.

„Šiandien taip reikalingas yra ilgesnis vamzdis, kad būtų galima išpumpuoti tą vandenį, kuris susikaupęs, kuris toliau dabar dar kaupiasi duobėje, iš kurios jau didelis kiekis dumblo jau pašalintas.

Svarstomi įvairūs variantai, galbūt vienas iš jų – galbūt vienas iš Vandens kelių direkcijos kaip įmanoma greičiau ryte bus atvežtas ilgesnis vamzdis, per kurį būtų galima išsiurbti visą vandenį, kuris dabar yra virš dumblo, stovi toks dumblinas vanduo. Tada matysis, kaip toliau kasti ten esantį dumblą, ar galima kasti ten ekskavatorių kaušais, ar vis dėl to tada Vidaus vandenų kelių direkcijos didžioji žemsiurbė galės išpumpuoti su visu dumblu“, – pasakojo ministrė.

Pasak jos, žemsiurbė-siurblys dirba pumpuodamas 20 procentų dumblo, 80 procentų vandens mišinio.

Svarstoma, kad šeštadienio rytą narų ir hidrografų komanda, naudojant daugiaspindulinį echolotą, įvertinti tiksliai poziciją ir pritvirtinti trosus.

„Kaip matote, vienu metu svarstomi keli scenarijai“, – teigė D. Šakalienė.

Penktadienį incidento vietoje, Pabradės poligone, lankysis šalies prezidentas Gitanas Nausėda.

ELTA primena, kad antradienį, 16.45 val., buvo gautas pranešimas apie pratybų metu dingusius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karius ir vikšrinę transporto priemonę Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

Trečiadienį kariuomenė teigė, jog galima įvykio vieta nustatyta ir vyksta paieškos bei gelbėjimo operacija. Jai vadovauja kariuomenė, papildomai pasitelkti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) ir kitų institucijų pajėgumai. Aktyvuoti Karinių oro pajėgų bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) sraigtasparniai.

Trečiadienio popietę JAV kariuomenė patvirtino, jog rasta pelkėje panirusi vikšrinė mašina M88 „Hercules“.

JAV ambasada skelbia, kad dingusieji yra iš 1-osios brigados, 3-osios pėstininkų divizijos.

Lietuvos pareigūnai tikina, kad kol kas tikrinamos visos versijos dėl karių likimo – jų kūnai nėra rasti.

Trečiadienį NATO generalinis sekretorius Markas Rutte patvirtino keturių JAV karių žūtį Lietuvoje, tačiau netrukus jo atstovė šią informaciją patikslino, tikindama, jog Aljanso vadovas kalbėjo apie „pasirodžiusius naujienų pranešimus“, tačiau mirčių – nepatvirtino.

JAV karinių pajėgų Europoje vadavietės (EUCOM) duomenimis, šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 78 tūkst. amerikiečių karių, maždaug 37 tūkst. jų – Vokietijoje.

Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.