Seimo Žmogaus teisių komitetas pritarė R. Žemaitaičio siūlymams liberaliau išduoti leidimus dirbti su vaikais

Komiteto pirmininko Lauryno Šedvydžio nuomone, šios pataisos padės sukurti veiksmingesnę vaikų apsaugos sistemą, kartu užtikrinant teisingą ir proporcingą teisinį reguliavimą. Šį siūlymą teigiamai vertino ir posėdyje dalyvavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovė Kristina Stefanova.

Pritarus R. Žemaitaičio projektui, su nepilnamečiais negalėtų dirbti tik už seksualinius nusikaltimus teisti asmenys. Tuo metu asmenims, nuteistiems už kitokio pobūdžio nusikaltimus, kurių teistumas yra išnykęs, tokia galimybė būtų sugrąžinta.

I. Vėgėlės siūlymams nepritarta

Tuo metu to paties įstatymo pataisas teikusio I. Vėgėlės siūlymams Žmogaus teisių komitetas nepritarė. Parlamentaras siūlė, kad su nepilnamečiais dirbti negalėtų smurtinius nusikaltimus atlikę asmenys. Be to, jis ragina atsisakyti šiuo metu įteisintos praktikos išduoti teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą).

Nors posėdyje dalyvavusi Lietuvos gydytojų sąjungos atstovė išreiškė palaikymą šiam siūlymui, K. Stefanova prieštaravo jos išsakytiems argumentams.

„Ne, tai nėra geras įstatymas. Negalima palikti nusikaltimų tik prieš vaikus. Asmuo, kuris padarė seksualinį nusikaltimą ir prieš suaugusį žmogų yra pavojingas vaikams“, – dėstė ji.

ELTA primena, kad praėjusią kadenciją Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis įpareigojo asmenis, ketinančius užsiimti veikla, susijusia su vaikais, turėti išduotą teisėto darbo su vaikais kodą (QR kodą).

Už asmens prevencijos kodo nepatikrinimą gresia nuo 300 iki 500 eurų, o už pakartotinį – nuo 500 iki 1 tūkst. eurų bauda. Didesnė bauda grės tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad veiklą vykdo teistas asmuo – nuo 3 iki 5 tūkst. eurų, o jei toks atvejis nustatomas pakartotinai – nuo 5 iki 6 tūkst. eurų.

Darbdaviai teisėto darbo su vaikais kodo galiojimą pirmą kartą turės patikrinti ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.

