Iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario G. Lukošaičio teismas „čekiukų“ byloje priteisė per 11 tūkst. eurų

„Atsakovas praturėjo savivaldybės sąskaita be teisinio pagrindo, piktnaudžiaudamas jam suteikta teise, ir pažeisdamas sąžiningumo, skaidrumo bei teisingumo principus“, – nusprendė teisėja Asta Čebatoriūtė.

Sprendimas nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.

Per teismo posėdį anksčiau apklausta trečiojo asmens, Šiaulių miesto savivaldybės atstovė nurodė, kad per 2019–2023 m. kadenciją tarybos nariai Šiaulių miesto savivaldybės Apskaitos skyriui pateikdavo dokumentus apie patirtas išlaidas, susijusias su tarybos nario veikla. Pinigai tarybos nariams buvo išmokami avansu. Kuro išlaidos nebuvo vertinamos, detalizuojamos.

Viešąjį interesą ginanti Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Rita Dabužinskienė nurodė, kad G. Lukošaitis deklaravęs, jog dirbo su dokumentais, tuo pačiu metu pylė kurą. Tokių atvejų, anot prokurorės, buvo apie 20.

Ieškovė tvirtino, kad G. Lukošaitis teikė sutuoktinės patirtas išlaidas – į Birštoną automobiliu vykęs ne atsakovas, o jo sutuoktinė. Mat tąkart Birštone buvo įsipilta kuro ir politiko sutuoktinė nubausta už greičio viršijimą.

Atsakovas G. Lukošaitis per posėdį atsikirto, kad prokurorės teiginiai neturi jokio pagrindo, nes gyvenama XXI amžiuje – jis galįs vairuoti ir tuo pačiu metu kalbėti su meru, kitais tarybos nariais. Jis, pildamas kurą, galįs dirbti. Be to, automobilį gali vairuoti jo žmona, o jis sėdėti šalia.

Politikas teismui paaiškino dėl banko mokėjimo kortelių, kuriomis atsiskaitė už kurą: iš septynių kortelių, kuriomis atsiskaitė, jam priklauso penkios, sutuoktinei – dvi.

Kaip anksčiau skelbė teismas, tarybos narys per savo baigiamąją kalbą nurodė, kad reglamentavimo tvarka buvo neaiški, neapibrėžta. Anot G. Lukošaičio, jis buvęs prokuratūros ir STT pasirinktas neatsitiktinai – kaip mero bendražygis.

Skulptorius G. Lukošaitis į Šaulių miesto savivaldybės tarybą buvo išrinktas su pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Artūro Visocko sąrašas – Dirbame miestui“ sąrašą. Meras A. Visockas buvo kviečiamas liudyti bendražygio teisme, tačiau į jį neatvyko.