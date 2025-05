G. Nausėda patvirtino, kad Lietuva uždarys oro erdvę į Maskvą vyksiantiems politikams

„Šie sprendimai yra neigiami, jie nesuteikia teisės keliauti per Lietuvos teritoriją. Tam yra labai rimtas pagrindas“, – 15min. teigė G. Nausėda.

„Esame labai susirūpinę ir labai rimtai traktuojame visų žmonių keliones lėktuvu. O čia kalbame apie valstybių vadovus. Kas galėtų paneigti, kad esant tokiam ganėtinai aktyviam kibernetiniam fonui, kai toli gražu ne vienas lėktuvas patyrė kibernetinius trikdžius, kad kažkas neišnaudos to galimai provokacijai sudarant problemų ir rizikų šių asmenų skrydžiui per Lietuvą. Todėl atsižvelgdami į tai, kad mūsų žmonių ir visų, keliaujančių per Lietuvą, įskaitant ir valstybės vadovus, saugumas mums yra aukščiausias prioritetas, priėmėme tokį sprendimą“, – akcentavo jis.

Tai, kad Lietuva neleis kirsti oro erdvės į Pergalės dienos minėjimą Maskvoje vyksiantiems Serbijos ir Slovakijos lyderiams, remdamasi šaltinių duomenimis ELTA skelbė jau anksčiau.

Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius ir Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico yra vieninteliai Europos lyderiai, kurie ketina dalyvauti šiame parade.

Europos Sąjungai (ES) priklausančios Slovakijos premjeras R. Fico nepaiso Briuselio perspėjimų nevykti.

Tuo metu į ES įstoti norinčiai Serbijai galioja Europos Komisijos (EK) viceprezidentės Kaja Kallas perspėjimas, kad bet koks ES šalių kandidačių atstovų dalyvavimas Maskvoje vyksiančiame gegužės 9-osios parade ar kituose šventiniuose renginiuose nebūtų palankiai vertinamas ES, nes Rusija yra šalis, kuri pradėjo ir tęsia karą pačioje Europos širdyje.

Užsienio reikalų ministerija (URM) ir Krašto apsaugos ministerija (KAM) situaciją komentuoti atsisakė.

„Krašto apsaugos ministerija atskirų skrydžių ir jų detalių nekomentuoja“, – beveik identiškai Eltai siųstuose atsakymuose teigė ministerijos.

ELTA kreipėsi ir Susisiekimo ministeriją, gavę jų atsakymus, publikaciją papildysime.

Kremlius antradienį pranešė, kad gegužės 9-osios parade Maskvoje dalyvaus 29 užsienio šalių lyderiai, tarp jų Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula de Silva.

Maskva pranešė, kad parade dalyvaus Indonezijos, Burkina Faso, Bosnijos, Vietnamo, Egipto, Zimbabvės, Irako, Kongo, Mianmaro, Kubos, Etiopijos ir Pusiaujo Gvinėjos lyderiai, taip pat tradiciniai Rusijos sąjungininkai iš Vidurinės Azijos.

Taip pat atvyks Armėnijos ir Azerbaidžano vadovai, Pietų Osetijos ir Abchazijos, dviejų tarptautinės bendruomenės nepripažįstamų separatistinių prorusiškų Sakartvelo teritorijų, lyderiai.

Rusijoje ir rusų bendruomenėse gegužės 9-ąją yra minima Pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena. Tuo metu Europa Antrojo pasaulinio karo pabaigą mini diena anksčiau, gegužės 8-ąją.

Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, Lietuva liko ją okupavusios ir represijas prieš taikius gyventojus vykdžiusios Sovietų Sąjungos sudėtyje.