Po siaubingos tragedijos – širdį veriantis vaizdas: su žuvusiu 19-mečiu bendruomenė Kaune atsisveikino itin jautriai

Kaip praneša naujienų portalas „Kauno diena“, 19-metis buvo Jonavos Senamiesčio mokyklos mokinys vardu Nojus.

Visą motociklininkų bendruomenę šis siaubingas įvykis ne tik sukrėtė, tačiau ir suvienijo.

Socialiniuose tinkluose vienas po kito pradėjo sklisti vaizdo įrašai iš Nojaus laidotuovių, kuriuose matoma, jog atsisveikinti su 19-mečiu atvyko ne tik jo artimieji bei draugai, tačiau ir gausus būrys motociklininkų.

Viename iš įrašų prie itin jautrių vaizdų pridėtas ir skaudus atsisveikinimas.

„Moto broli, ilsėkis ramybėje. Tegul tau žemelė būna lengva. Mes būsime kartu su tavimi. Saugok savo komandą iš viršaus“, – rašoma vaizdo įraše.

Jautriai su jaunuoliu atsisveikino ir Jonavos Senamiesčio mokyklos bendruomenė.

„Siela nepavaldi žmogaus norams – ji veržiasi tolyn, trokšta laisvės. Kaip Tu – drąsus, nevaržomas, greitas ir laimingas. Tiek daug norėjęs ir nepabandęs, pradėjęs ir nespėjęs, liepsnojęs ir užgesęs. Per greitai. Per anksti. Per jaunas. Mylimas Mamos, Tėvelio, Sesers ir visų, kas buvo greta ir jautė, kad jauno pavasario vėjo stiprybės būtų užtekę dar daugeliui metų. Mūsų širdyse visada liks Tavo šviesi šypsena. Ilsėkis ramybėje, Nojau...“ – įraše rašė Jonavos Senamiesčio gimnazija.

Lrytas primena, kad šeštadienį apie 21 val. 35 min. Jonavos g. susidūrė du lengvieji automobiliai ir motociklas. Nelaimė įvyko Jonavos gatvėje, ties sankirta su Nuokalnės gatve.

Įvykio metu susidūrė automobiliai „Renault Austral“, „Toyota Yaris“ ir motociklas „BMW S1000“. Liudininkai pranešė, kad susidūrimo būta stipraus, o labiausiai nukentėjo motociklo vairuotojas. Eismas Jonavos gatve kurį laiką buvo uždarytas.

„Toyota Yaris“, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.), sukdamas į kairę nepraleido ir susidūrė su tiesiai važiavusiu motociklu „BMW S1000“, vairuojamu vyro (gim. 2006 m.). Po susidūrimo motociklas ir motociklo vairuotojas slydo važiuojamąja kelio dalimi ir kliudė automobili „Renault Austral“, kurį vairavo vyras (gim. 1990 m.).

Per avariją sunkiai nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris dėl įvairių kūno sužalojimų nuvežtas į Kauno klinikas. 23 val. 30 min. jis ligoninėje mirė.

Kaip pranešė „Kas vyksta Kaune“, patikrinus automobilių vairuotojų blaivumą nustatyta, jog avarijos metu visi vairuotojai buvo blaivūs.