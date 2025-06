Teismas pradėjo nagrinėti Šiaulių miesto tarybos nario G. Lukošaičio „čekiukų“ bylą

Kaip skelbia teismas, kaltinamasis sutiko teismui duoti parodymus, bet pareiškė, kad kaltės nepripažįsta.

Byloje pradėtas įrodymų tyrimas, paskelbtas kaltinamasis aktas, G. Lukošaitis atsakinėjo į proceso dalyvių užduotus klausimus.

Artimiausiame teisiamajame posėdyje, kuris vyks rugpjūčio 18 dieną, numatoma tęsti įrodymų tyrimą, į posėdį šaukiami liudytojai.

Byloje nurodoma, kad nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki 2023 m. balandžio 11 d. G. Lukošaitis, eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galbūt suklastojo daugiau kaip 10 avanso apyskaitų, melagingai nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro ir automobilio remonto išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla, – į išlaidų avanso apyskaitas melagingi duomenys galėjo būti įrašyti apie 68 kartus piltą kurą ir 13 kartų remontuotą automobilį.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tarybos narys, galbūt klastodamas avanso apyskaitas ir jas pateikdamas savivaldybei, apgaule savo naudai galėjo įgyti 3771 eurą, priklausiusį Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

Politikas kaltinamas ir tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Šiaulių miesto savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą, dėl to didelę neturtinę žalą patyrė Šiaulių miesto savivaldybė ir valstybė bei turtinę žalą patyrė Šiaulių miesto savivaldybė.

Tai jau antroji G. Lukošaičio „čekiukų“ byla. Teismas jau yra nagrinėjęs tokio pobūdžio civilinę bylą.

Iš politiko priteista per 11 tūkst. eurų

ELTA primena, kad balandžio pabaigoje Šiaulių miesto apylinkės teismas pilnai patenkino prokuratūros ieškinį ir iš Šiaulių miesto tarybos nario G. Lukošaičio priteisė per 11 tūkst. eurų.

„Atsakovas praturėjo savivaldybės sąskaita be teisinio pagrindo, piktnaudžiaudamas jam suteikta teise, ir pažeisdamas sąžiningumo, skaidrumo bei teisingumo principus“, – nusprendė teisėja Asta Čebatoriūtė.

Šis sprendimas yra apskųstas.

Viešąjį interesą ginanti Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė Rita Dabužinskienė nurodė, kad G. Lukošaitis deklaravęs, jog dirbo su dokumentais, tuo pačiu metu pylė kurą. Tokių atvejų, anot prokurorės, buvo apie 20.

Ieškovė tvirtino, kad G. Lukošaitis teikė sutuoktinės patirtas išlaidas – į Birštoną automobiliu vykęs ne atsakovas, o jo sutuoktinė. Mat tąkart Birštone buvo įsipilta kuro ir politiko sutuoktinė nubausta už greičio viršijimą.

Atsakovas G. Lukošaitis per posėdį atsikirto, kad prokurorės teiginiai neturi jokio pagrindo, nes gyvenama XXI amžiuje – jis galįs vairuoti ir tuo pačiu metu kalbėti su meru, kitais tarybos nariais. Jis tvirtino, kad pildamas kurą, galįs dirbti. Be to, anot jo, automobilį gali vairuoti jo žmona, o jis sėdėti šalia.

Politikas teismui paaiškino dėl banko mokėjimo kortelių, kuriomis atsiskaitė už kurą: iš septynių kortelių, kuriomis atsiskaitė, jam priklauso penkios, sutuoktinei – dvi.

Kaip anksčiau skelbė teismas, tarybos narys per savo baigiamąją kalbą nurodė, kad reglamentavimo tvarka buvo neaiški, neapibrėžta. Anot G. Lukošaičio, jis buvęs prokuratūros ir STT pasirinktas neatsitiktinai – kaip mero bendražygis.

Skulptorius G. Lukošaitis į Šaulių miesto savivaldybės tarybą buvo išrinktas su pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Artūro Visocko sąrašas – Dirbame miestui“ sąrašą. Meras A. Visockas buvo kviečiamas liudyti bendražygio teisme, tačiau į jį neatvyko.