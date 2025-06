D. Jauniškis apie Izraelio ir Irano konfliktą: situacija kaista ir darosi vis pavojingesnė

„Diskusijų vyksta, be jokios abejonės. Kaip čia bebūtų, tas Izraelio ir Irano karas gali išaugti į daug platesnį konfliktą ir karą regione. Ir tas, be jokios abejonės, veiks ir visą globalinę situaciją. Galima piešti daug niūrių scenarijų, gal ir gerų scenarijų, bet aš manau, kad, matyt, kito pasirinkimo jau nebuvo kaip tik smogti Irano branduolinio pajėgumo vystymo struktūroms, nes reikėjo stabdyti. Čia, be jokios abejonės, ne mums spręsti, jų žvalgyba, matyt, turi kažkokių kitų duomenų, dėl ko buvo priimti tam tikri sprendimai“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė D. Jauniškis.

„Žinoma, turime labai įdėmiai stebėti, kas darosi tame regione, todėl, kad kaip ir sakau, tas konfliktas, jeigu peraugs į dar platesnius veiksmus ar dar kažką, jis be jokios abejonės gali stipriai paveikti visą geopolitinę situaciją“, – dėstė jis.

Jeigu karas Artimuosiuose Rytuose eskaluosis, D. Jauniškis neabejoja, kad nauja konfliktas gali nukreipti Aljanso šalių ir pasaulio dėmesį nuo karo Ukrainoje.

„Neabejotinai kiekvienas naujas konfliktas ar karas, įsižiebęs kituose pasaulio taškuose – žinoma, kad yra tam tikra rizika, kad dėmesys gali būti atitrauktas, todėl, kad ir Aljansui, ir didžiosioms valstybėms reikia spręsti tam tikras problemas visame pasaulyje. Be abejo, ta situacija kaista ir ji darosi vis pavojingesnė ir gali atitraukti tam tikrus pajėgumus ir dėmesį nuo kitų regionų“, – apibendrino jis.

Penktadienį ryte Izraelis sudavė, jo paties teigimu, „prevencinį“ smūgį Irano branduolinės programos objektams. Apie 200 Izraelio gynybos pajėgų (IDF) naikintuvų atakavo įvairiose Irano vietovės išsidėsčiusius karinius ir branduolinius objektus. Anot Irano žiniasklaidos kanalų, per Izraelio antpuolį žuvo mažiausiai šeši šalies aukščiausio rango generolai, ir mažiausiai šeši branduolinės programos mokslininkai.

IDF teigimu ši ataka buvo atsakas į besitęsiančią Irano režimo agresiją prieš Izraelį. Aukščiausiasis Irano vadovas ajatola Ali Khamenei penktadienį grasino atkeršyti Izraeliui ir jį „žiauriai nubausti“. Neilgai trukus Iranas paleido šimtus raketų į Izraelį, dalies jų šalies gynybos sistema „Geležinis kupolas“ neatlaikė.

Kariaujančios šalys atsakomaisiais smūgiais keitėsi visą savaitgalį. Pareigūnų teigimu, nuo penktadienio Izraelyje žuvo mažiausiai 19 žmonių, Irane – 224.