Klausimų nekyla tik G. Paluckui: politikus šokiravo netikėtas D. Šakalienės sprendimas dėl žvalgybos vado

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas tokį žingsnį netikėtai atsisveikinti su karinės žvalgybos vadu vadino skandalingu – pasirodo, kad apie tai nežinojo nei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariai, nei Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.

„Atleidimo priežastys turi būti labai rimtos ir svarios – mes kalbame apie Lietuvos karinės žvalgybos vadovą.

NSGK apie tai nebuvo informuotas, galiu pasakyti paprastai – kreipsiuosi į NSGK pirmininką ir, matyt, ne vienas, kartu su kitais opozicijoje dirbančiais NSGK nariais, o gal ir kreiptis nereikės, gal pats komiteto pirmininkas inicijuos, neeilinį posėdį, kuriame nes turėtume išsiaiškinti tokio sprendimo priežastis – tiek pačią ministrę kviestis būtina, tiek ir patį E.Paulavičių“, – patikino L.Kasčiūnas.

Anot buvusio KAM vadovo, toks manevras nušalinti vadą dar jam net nebaigus kadencijos, yra labai neįprastas.

„Kai kalbame apie Lietuvos karinę žvalgybą, tai yra labai neįprasta. Sakyčiau, net šokiruojanti žinia, kadangi tokie žmonės nesimėto, tokie žmonės turi daug informacijos, tokie žmonės yra valstybės paslapties saugotojai.

Tai dabar be paaiškinimo, be NSGK informavimo, be aiškios priežasties tai padaryti yra skandalinga“, – akcentavo L.Kasčiūnas.

Nežinojo ir S.Skvernelis, bet G.Paluckui klausimų nekyla

Žinia apie E.Paulavičiaus nušalinimą nustebino ir valstietį Dainių Gaižauską. Pasak jo, tokius sprendimus su NSGK derinti reikia, bet komiteto posėdyje trečiadienį niekas apie tai nekalbėjo.

„Niekas nebuvo informuotas. Tai yra žinia kaip žaibas iš giedro dangaus“, – sakė D.Gaižauskas.

„Kol kas nieko nežinome, laukiame informacijos. Tas nežinojimas tokiomis aplinkybėmis kelia daug daug klausimų pačiai krašto apsaugos ministrei“, – komentavo D.Gaižauskas.

„Mes jau seniai žinojome, kad pulkininkas Paulavičius keičia pareigas nuo rugpjūčio vidurio, bet kad dabar įvyko toks nušalinimas nuo pareigų, tikrai išgirdome tik iš viešosios erdvės“, – kalbėjo ir Seimo NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas.

Jis tikino nekvestionuojantis ministrės sprendimo, bet komitetas apie tai turėjo sužinoti kiek anksčiau, kad politikai galėtų atsakyti į kylančius klausimus ir patys.

Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis apie E.Paulavičiaus nušalinimą taip pat sužinojo tik iš žiniasklaidos.

„Turėtų būti išdėstyti labai aiškūs argumentai. Tokioje situacijoje vienos iš žvalgybos institucijų vadovas nušalinimas dėl ko, kas įvyko? Tai kelia didžiulį rūpestį“, – pabrėžė parlamento vadovas.

„Aš mačiau iš pranešimų žiniasklaidos priemonėse“, – paklaustas, ar apie tokį sprendimą buvo informuotas, sakė S.Skvernelis.

Anot jo, tokios institucijos yra mūsų akys ir ausys, kalbant apie grėsmes už sienos ribų. Tad atsakymai, pasak S.Skvernelio, turėtų būti labai aiškus.

„Čia nėra kokios valstybės įmonės vadovo nušalinimas. Šiuo metu, man atrodo, tai yra vienos iš svarbiausių institucijų vadovų nušalinimas. Ir atsakymo neturime. Gal jis kažką padarė, gal dirbo prieš valstybės interesus? Sunku patikėti, žinant šitą vadovą ir jo darbo patirtį, bet dabar galime tik spėlioti.

Tai yra nesąmonė. Tai, kas vyksta su tokiomis pareigybėmis, taip komunikuoti negalima“, – tvirtino S.Skvernelis.

Tuo metu premjeras Gintautas Paluckas aiškino, kad situacija jam klausimų nekelia, nes tai esą – darbiniai santykiai.

Vyriausybės vadovas patikino, kad apie situaciją yra informuotas, bet daugiau detalių turėtų pateikti pati ministrė D.Šakalienė.

„Situacija niekaip nėra susijusi su nacionaliniu saugumu ar karine žvalgyba – tai yra susiję su darbo santykiais ir asmens pasirengimu eiti kitas pareigas“, – kalbėjo G.Paluckas, pridūręs, kad jokių tyrimų E.Paulavičiaus atžvilgiu nėra atliekama.

Jau pasiaiškino pats

Tiesa, į šią žinią jau sureagavo ir pats Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktorius E.Paulavičius. Jis paaiškino, kad ministrė jį perkėlė į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

„Mane ne nušalino, o perkėlė į rezervą Krašto apsaugos ministerijoje“, – trečiadienį Eltai teigė E.Paulavičius.

„Nuo šiandien esu perkeltas į profesinės karo tarnybos rezervą“, – pridūrė kadenciją baigiantis AOTD direktorius.

Tačiau dėl kokių priežasčių priimtas toks sprendimas, E.Paulavičius nepanoro aiškinti.

„Šį klausimą reikia kelti ministerijai, o ne man“, – teigė jis.

„Tikrai nekomentuosiu šios situacijos, nuo šiandien esu perkeltas. Visus atsakymus turbūt turi ministerija (...). Ministro įsakymu esu keliamas, ministrė žino priežastis“, – apibendrino E.Paulavičius.

ELTA kreipėsi į krašto apsaugos ministrės D.Šakalienės atstovus, prašant komentaro apie E. Paulavičiaus nušalinimą ir perkėlimą į KAM laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

AOTD direktoriaus pareigas E.Paulavičius pradėjo eiti 2020 m. vasarą. Šių metų rugpjūtį pulkininkas baigia kadenciją karinės žvalgybos vado poste.

E.Paulavičius tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1999 m., veiklą tęsė KAM, kariuomenės padaliniuose ir tarptautiniuose štabuose, dalyvavo NATO vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Kosove. Pulkininkas apdovanotas krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės medaliais.