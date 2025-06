L. Kasčiūnas siūlys NSGK rekomenduoti grąžinti E. Paulavičių į AOTD direktoriaus pareigas

„Jeigu ministrė neįtikins, aš pats asmeniškai siūlysiu NSGK sprendimą, kuris numatytų, kad rekomenduoti ministrei grąžinti Elegijų Paulavičių į pareigas iki jo kadencijos pabaigos. Ir dar viena rekomendacija – atsiprašyti mūsų pulkininko, atidavusio daug metų tarnybai Lietuvai“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas, kalbėdamas apie penktadienio rytą Seime vyksiantį neeilinį uždarą NSGK posėdį.

Pasak NSGK pirmininko pavaduotojo, komiteto nariai gali rekomenduoti ir kokiais algoritmais turėtų būti sprendžiami tokie klausimai kaip vieno ar kito karininko nušalinimas. Anot L. Kasčiūno, jeigu išties dėl E. Paulavičiaus buvo gautų skundų, pirmiausiai turėjo įvykti visų aplinkybių patikrinimas ir tik po jo išvadų priimami sprendimai dėl AOTD direktoriaus likimo poste.

„(Komitetas – ELTA) gali rekomenduoti tokiose situacijose, ką ir kaip tokiose situacijose daryti, kokie yra algoritmai“, – dėstė jis.

Įtaria, kad tyrimas dėl E. Paulavičiaus pradėtas po to, kai istorija surezonavo viešojoje erdvėje

Kritiškai apie D. Šakalienės sprendimą perkelti E. Paulavičių į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą kalbėjęs L. Kasčiūnas tvirtino – ministrė taip ir neatsakė į jokius klausimus dėl pulkininko nušalinimo. Todėl jis viliasi aiškesnes pozicijas išgirsti uždaro NSGK posėdžio metu.

Pasak jo, jeigu įtariama, kad E. Paulavičiaus veikloje gali būti korupcinių apraiškų ar problemų su valstybės paslapčių apsauga – tai galėtų būti priežastys, pateisinančios D. Šakalienės sprendimą.

Vis tik, pati Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovė yra teigusi, kad nušalino E. Paulavičių dėl labai rimtų darbuotojų teisių pažeidimų.

L. Kasčiūnas tikina – svarbu sužinoti, ar skundai dėl E. Paulavičiaus yra pateikti raštiškai, kiek jų yra ir kada jie yra pateikti.

„Jeigu viso to nėra ir, pavyzdžiui, yra žodis prieš žodį – atleiskite, ne taip turi būti daroma“, – aiškino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas.

Apskritai politikas įtaria, kad generalinio inspektoriaus pradėtas aplinkybių patikrinimas dėl E. Paulavičiaus inicijuotas jau po to, kai D. Šakalienė pasirašė sprendimą, kuriuo nušalino pulkininką nuo pareigų. L. Kasčiūno manymu, tai padaryta pamačius istorijos rezonansą viešojoje erdvėje.

„Atrodo jau visiškai aišku, kad ministrės parengtas sprendimas dėl pulkininko Paulavičiaus perkėlimo į rezervą yra parengtas anksčiau nei pradėtas aplinkybių patikrinimas krašto apsaugos sistemoje. Prie Krašto apsaugos ministerijos esanti Generalinė inspekcija pradėjo patikrinimą vėliau, negu ministrė pasirašė savo sprendimą“, – konstatavo jis.

„Jau tai kelia abejonių – ar nėra taip, kad sprendimas buvo parengtas, tačiau, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija, kai kilo iš esmės toks politinis gaisras, ministrė sugalvojo inicijuoti realų tyrimą?“ – kėlė klausimus politikas.

Kritika D. Šakalienei: mato aiškių vadybinių kriterijų stoką

Be to, kalbėdamas apie kelias dienas netylančią rezonansinę istoriją, L. Kasčiūnas pastebėjo, jog situacija yra problematiška ir dėl to, kad nušalinus dabartinį AOTD vadovą, nebus kam perduoti darbų ir patirties naujajam karinės žvalgybos direktoriui.

„Man labai gaila, kad vis tik tai yra stoka aiškių vadybinių kriterijų ministrės veikloje. Ir tas gaisras, ir tas skandalas yra tuščioje vietoje. Labai apgailestauju, kad dabar esame šioje situacijoje“, – apibendrino L. Kasčiūnas.

ELTA primena, kad trečiadienį paaiškėjo, jog Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) direktorius Elegijus Paulavičius buvo nušalintas nuo pareigų ir perkeltas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad pastarasis sprendimas priimtas dėl, pasak jos, labai rimtų darbuotojų teisių pažeidimų. Politikės teigimu, situacija departamente pablogėjo pastarajam sužinojus, kad E. Paulavičius nebus skiriamas antrai kadencijai.

Krašto apsaugos ministrė taip pat nurodė, jog nušalinamam E. Paulavičiui buvo pasiūlytos ir kitos, aukštesnės, pareigos. Tiesa, buvęs AOTD vadovas jų atsisakė.

Anot ministrės, apie perkėlimą į rezervą E. Paulavičius informuotas trečiadienį ryte, tą pačią dieną generalinis inspektorius pradėjo aplinkybių patikrinimą dėl gautų skundų.

Netikėtą ministrės sprendimą ir komunikaciją apie tai kritikavo ne tik opozicijos atstovai, NSGK nariai – patarimų jai sakė turintis ir premjeras Gintautas Paluckas. Vis dėlto, D. Šakalienė atmeta tokią kritiką ir tikina, jog visi svarbiausi asmenys apie E. Paulavičiaus nušalinimą buvo informuoti.

Trečiadienio vakarą naujienų portalas LRT, remdamasis šaltinių informacija, paskelbė, jog naujuoju AOTD vadovu ketinama skirti buvusį Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) vadovą Mindaugą Mažoną. Krašto apsaugos ministrė kol kas tokių kalbų nepatvirtina, tačiau tikina, jog galima departamento vadovo kandidatūra jau buvo aptarta su prezidentu Gitanu Nausėda.

AOTD direktoriaus pareigas E. Paulavičius pradėjo eiti 2020 m. vasarą. Šių metų rugpjūtį pulkininkas baigia kadenciją karinės žvalgybos vado poste.

ELTA primena, kad AOTD yra viena iš dviejų šalies žvalgybos tarnybų, atsakinga už Lietuvos nacionalinio saugumo gynybos srityje užtikrinimą, jo stiprinimą.

AOTD direktorių kadencijai skiria krašto apsaugos ministras.