VTEK galės ir per teismą išsireikalauti reikalingą informaciją

Seimo sprendimu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija (VTEK) galės gauti informaciją, paaiškinimus ir dokumentus ne tik iš juridinių, bet ir iš fizinių asmenų. Jeigu informacija per nustatytą terminą be svarbių priežasčių nepateikiama arba atsisakoma ją pateikti, VTEK turės teisę ją išsireikalauti per teismą.