G. Palucko patarėjo brolis prisipažino Panerių kapinėse padėjęs prieš Izraelio politiką nukreiptus plakatus

S. Vinokuras savo „Facebook“ paskyroje nurodė, kad liepos 1 d. esą su keletu žydų tautybės žmonių ir „susirūpinusių bendruomenės narių“ Paneriuose minėjo „tragiškas istorines žudynes“. Vyras nurodė, kad pagerbdami aukas, jie nuėmė juosteles su užrašų „Izraelio valstybė“.

„Ir taip, mes, pagerbdami aukas, nuėmėme tai, ką laikėme šios šventos istorinės vietos įžeidimu ir išniekinimu – juosteles su užrašu „Izraelio valstybė“, – rašė S. Vinokuras.

„Jų vietoje palikome jidiš, arabų ir anglų kalbomis parašytą žinutę: „Niekada daugiau niekam“. Sėdėjome priešais memorialą, skaitėme palestiniečių ir žydų draugų parašytą tekstą apie tai, kad vakar ir šiandien neteisėtai nužudytųjų atminimas ir pagerbimas yra pirmas žingsnis, siekiant nutraukti būsimas tragedijas ir holokaustus“, – toliau „Facebook“ dėstė S. Vinokuras.

Jis socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuoti jo minėti plakatai.

Premjero patarėjas: apmaudu, kad brolis pasirinko tokią protesto formą

Premjero patarėjas T. Vinokuras Eltai teigė, kad jo šeimoje priimta, kad būtų atvirai reiškiamos pilietinės pozicijas. Visgi, T. Vinokuras tvirtino, jog jis brolio S. Vinokuro veiksmu nepateisina.

„Mano požiūris paprastas: visi šeimoje esame suaugę žmonės, turintys savo pilietines pozicijas ir gebantys jas reikšti atvirai – taip esame auklėti. Labai apmaudu, kad brolis pasirinko būtent tokią protesto formą – jos pateisinti negaliu“, – Eltai teigė T. Vinokuras.

Policija vertins, ar pradėti tyrimą

ELTA primena, kad trečiadienį Vilniaus policija gavo pranešimą, kad Panerių memoriale, prie žydų atminimo vietos, buvo padėti plakatai su prieš Izraelį nukreipta informacija.

Kaip Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas, šiuo metu policija renka medžiagą dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo, tačiau jokio tyrimo pareigūnai nėra pradėję.

„Surinkus medžiagą, ji bus vertinama ir tada sprendžiama, ar pradėti ikiteisminį tyrimą, ar administracinę teiseną“, – sakė policijos atstovas.

Panerių Holokausto memoriale atsiradus plakatams su užrašais, nukreiptiems prieš Izraelį, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikino, jog tai – nežmoniška ir nelegalu. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, protestuoti norintys asmenys verčiau rinktųsi prie jo vadovaujamos ministerijos, o ne niekintų 70 tūkst. Holokaustų aukų atminimo vietą.

„Viskam yra savas laikas ir vieta. Panerių memorialas – tai 70 tūkst. Holokausto aukų atminimo vieta. Šios vietos išniekinimas yra nežmoniškas ir antiįstatymiškas. Verčiau organizuokite savo protestus prie Užsienio reikalų ministerijos“, – trečiadienio vakarą socialinio tinklo „X“ paskyroje rašė ministras.

Kiek anksčiau kritiką dėl tokių aktyvistų veiksmų išsakė ir Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein. Pasak jos, Holokausto aukų atminimo vietos išniekinimas yra moralinė gėda.

„Antiizraelietiškų ženklų kabinimas prie Panerių Holokausto memorialo – toje pačioje vietoje, kur buvo nužudyti dešimtys tūkstančių žydų – yra moralinė gėda. Izraelis yra žydų tautos tėvynė. Užgrobti atminties ir gedulo vietą dėl politinės provokacijos yra nepriimtina! Tikiuosi, kad valdžia griežtai reaguos į šį išniekinimą“, – „X“ įraše teigė ambasadorė.

H. Wittenberg Silverstein įkeltose nuotraukose matyti prie paminklo padėti plakatai su užrašais „Sankcijas Izraeliui“, „Never again for anyone, #FreePalestine“. Nuo atminimo vainikų nuimtos juostos.

Kaip skelbta anksčiau, antradienį Lietuvoje viešint Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui, Vilniuje, šalia Užsienio reikalų ministerijos (URM), kelios dešimtys aktyvistų susirinko į protestą, kuriuo siekta išreikšti nepasitenkinimą Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimu.

Pastaruoju metu Izraelis patiria didžiulį tarptautinį spaudimą nutraukti suintensyvintą karinę kampaniją Gazos Ruože ir į šią apsiaustą teritoriją įleisti skubią humanitarinę pagalbą.

Apie tai gegužės pabaigoje kalbėjo ir URM vadovas K. Budrys. Tuomet ministras teigė, jog situacija yra itin sudėtinga, tad būtina atidaryti sienų kirtimo punktus.

Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę situaciją Gazos ruože pavadino humanitarine katastrofa, kuri, anot jo, negali toliau tęstis. Todėl, kaip akcentavo šalies vadovas, Europa privalo dėti visas pastangas, kad užkirstų kelią tolesnėms civilių žūtims.