Neretai viešojoje erdvėje pasigirsta klausimų, ar jiems tinka tokia politinė kultūra, kai partijos lyderis slapstosi nuo visuomenės ir žiniasklaidos, neprasklaido jam mestų įtarimų.

Lrytas paklausė jaunųjų socialdemokratų, parlamentarų Lauryno Šedvydžio ir Ruslano Baranovo, kurie iki šiol tyliai sekė skandalus iš šono, kokia yra jų nuomonė.

O ji kai kuriais klausimais tarp abiejų politikų labai išsiskyrė.

L.Šedvydis: tai yra ataka, kurią organizuoja konservatoriai

Pirmą kadenciją Seime dirbantis L.Šedvydis sako, kad visi keturi „Sienos“ ir „Laisvės TV“ pasirodę tyrimai apie G.Palucką yra suplanuota ataka.

„Be abejonės, vyksta nuolatinė ataka prieš premjerą, kurioje dalyvauja labai daug žmonių. Matyt, buvo užkabinti interesai. Atsakymus turi pateikti tie, kas gali juos pateikti iki galo, ir galutinius atsakymus. Nuolatinis nesibaigiantis diskursas panašėja į puolimo taktiką rinkimų kampanijose. Palauksime, ką sakys institucijos, tada žiūrėsime“, – Lrytas kalbėjo L.Šedvydis.

Paklaustas, kas tos atakos iniciatoriai, socialdemokratas įvardijo konkrečiai – konservatoriai ir su jais susijusios organizacijos.

Pasiteiravus, ar jam pačiam tikrai nekyla jokių klausimų premjerui, politikas pats atsakė klausimu: „Turit pabandyti atsakyti į klausimus, kur yra dalykai, kur matytųsi žala, nusikaltimo sudėtis ir panašiai? Šiuo momentu viskas yra susiūta prielaidų siūlais ir tiek.“

L.Šedvydis iki šiol neišsakė savo nuomonės, nors socialiniuose tinkluose matyti, kaip žmonės dažnai jį žymi įvairiuose įrašuose, prašo jo, kaip jaunojo socialdemokrato, pozicijos.

„Nuomonės šiais laikais yra labai pigios. Kitas dalykas, jeigu tagina (žymi, – aut.past.) žmonės, kurių tu negerbi, kam į tokius taginimus (žymėjimus, – aut.past.) reaguoti? Atvirai pasakius, reikia palaukti, kol institucijos, kurios turi galimybę pateikti teisinius vertinimus, juos pateiks.

Problema su šituo dalyku yra labai paprasta. Ar nepastebite, kad nuo pat pradžių temos buvo labai keičiamos – vieną dieną apie vieną, kažkas nepavyko, tada apie kitą. Kaip tai suprasti, jeigu ne tiesioginė ataka? Užkabino interesus, gal su ta pačia antra pensijų pakopa. Puola – gerai, turi teisę“, – svarstė socialdemokratas.

Keli neoficialiai Lrytas kalbinti socialdemokratai anksčiau minėjo pasigendantys partinės diskusijos, kaip elgtis, komunikuoti šios krizės akivaizdoje. L.Šedvydžiui viskas atrodo ganėtinai aišku.

„Komunikacija yra laukti institucijų sprendimo. Supraskite, kas čia vyksta. Aš galiu jūsų paklausti kokio nors klausimo, kai klausimo turinyje bus faktinių klaidų. Kai tu pradedi atsakinėti į tuos klausimus, įsiveli į kažkokią absurdišką šaradą.

Šiuo atveju ten, kur yra teisiniai klausimai, ne vertinamieji, institucijos pateiks atsakymus ir bus padaryti vienokie ar kitokie sprendimai“, – tvirtino politikas.

Ar jis dar pasitiki G.Palucku?

„Kaip žmogumi – taip. Jeigu nuoširdžiai pasakius, kaip premjeras jis per pusę metų sugebėjo padaryti tai, ko praėjusi valdančioji koalicija nesugebėjo per ketverius. Jį dabar puola dėl to, ką jis padarė“, – įsitikinęs L.Šedvydis.

R.Baranovas premjeru pasitiki, slapto sąmokslo neįžvelgia

Pirmą kadenciją parlamente darbuojasi ir R.Baranovas. Jis sutinka, kad klausimų premjerui yra, tačiau į visus juos atsakys tyrimus pradėjusios institucijos. Tokį pažadą G.Paluckas esą davė ir bendražygiams, patikindamas, kad turi visus reikalingus dokumentus.

„Premjeras sako, kad turi visus dokumentus, už kokius pinigus pirko visus tuos dalykus. Aš irgi manau, kad verta palaukti institucijų ir jis joms, priešingai nei mums ar kažkam kitam, pateiks finansinius dokumentus, o institucijos galės atsakyti, ar ten viskas tvarkoje, ar ne.

Aišku, situacija nėra maloni, daug tų istorijų, jos tęsiasi. Norėtųsi grįžti prie tikrų darbų, kuriuos reikia daryti toliau“, – Lrytas teigė R.Baranovas.

Ar saviems viduje tuos dokumentus premjeras pateikė?

„Žinoma ne. Turbūt neturiu tokio poreikio, kad premjeras man atneštų visų metų sąskaitas faktūras, pagrindimus ar panašiai. Neturiu tokio troškimo. Pats tokioje situacijoje turbūt neatsidursiu, kaip matėte, esu pats biedniausias Seimo narys“, – juokavo socialdemokratas.

G.Palucką jis sakė pažįstantis jau seniai, todėl labiausiai jaunąjį politiką pykdo tyrimuose pateikta informacija, kuri, anot jo, yra pritempta, o ne paremta faktais.

„Kažkokių insinuacijų, kad yra ryšiai su Baltarusija, tikrai niekada to nemačiau, ir visoje veikloje niekada nepastebėjau nei jokių ryšių, nei sprendimų kažko tokio įtakotų. Visos insinuacijos man tikrai didelio įspūdžio nedaro“, – pabrėžė R.Baranovas.

Paklaustas, kodėl savo pozicijos neišdėsto viešai, politikas atkreipė dėmesį į pačius žmones, kurie jį žymi komentaruose. Šie esą dažniausiai nori ne atsakymų, o priežasties skatinti nepasitikėjimą.

„Nematau reikalo to daryti. Turiu patirties ir kai privatūs pokalbiai vėliau atsiduria viešoje erdvėje“, – pastebėjo socialdemokratas.

Premjeru jis tikino pasitikintis, tiesa, kitaip, nei kolega, už žurnalistinių tyrimų sakė nematantis politinių pėdsakų.

„Kaip nematau pagrindo sakyti, kad štai aš nebepasitikiu premjeru, taip ir nematau pagrindo sakyti, jog žurnalistai vykdo slaptą ataką. Tai yra jų darbas ir jie jį dirba, kaip jie išmano.

Man pačiam matosi tam tikro informacijos įrėminimo, kaip mačiau gerbiamas Šarūnas Černiauskas ir savo angliškoje publikacijoje naudoja, kad štai G.Palucko kaimynas yra kažkoks neaiškus tipas dėl savo ryšių su Baltarusija. Tokie įrėminimai sukuria įvaizdį, kad viskas yra daug blogiau, nei yra iš tikrųjų.

Ar tokie įrėminimai yra? Jie yra. Čia yra pačių žurnalistų etikos ir nusistatymo klausimas, ar jie tai daro, ar nedaro“, – apibendrino R.Baranovas.