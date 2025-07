A. Tapinas sureagavo į G. Palucko žodžius: „Ar tai dar gali ką nors veikti?“

Šalies vadovas nurodė per ateinančias dvi savaites arba atsakyti į visus su jo verslo ir praeities ryšiais susijusius klausimus, arba apsvarstyti tolimesnes galimybes vykdyti Vyriausybės vadovo pareigas.

Į prezidento ir premjero susitikimą savo feisbuke jau spėjo sureaguoti ir pats A.Tapinas.

„Pažiūrėjau mūsų abiejų viršininkų susitikimą. Labai patiko. Tikrai nuoširdžiai patiko. Davė dvi savaites, po to vėl gal duos dvi savaites, po to – kokį 50 dienų. Nesvarbu. Jeigu jis sako, kad per dvi savaites atsakys į visus mūsų klausimus, tai čia yra žiauriai gerai, nes jis neatsakė į pirmus mūsų klausimus. Dabar premjeras gavo dar virš 20 su tomis temomis susijusių klausimų. Mes gausime visus atsakymus, sudėliosime kelias naujas temas ir prezidentas, visi kiti galės įvertinti“, – kalbėjo A.Tapinas.

Labiau nei G.Nausėdos dar suteiktas pasitikėjimo kreditas visuomenininką nustebino G.Palucko pasiteisinimai.

Premjeras po susitikimo su prezidentu tikino suprantąs, kad visuomenei būtina pateikti informaciją apie visas aplinkybes, kaip buvo gauta parama, kaip buvo perleistos akcijos, ar projektas yra realizuojamas ir gyvybingas bei kaip to projekto rėmuose atsirado įmonė „Garnis“.

„Tam yra skirtas laikas – aš tą laiką tikrai pasistengsiu išnaudoti produktyviai, pateikdamas tą informaciją, kuri man yra prieinama. Žinau, jog įmonės vadovai jau yra surinkę reikalingą informaciją ir pateikę žiniasklaidai, tačiau be jokios abejonės, bus reikalingi ir papildomi paaiškinimai – aš esu pasiruošęs tai padaryti“, – sakė G.Paluckas.

Paklaustas, ar jis žinojo apie savo brolienės įmonės ir iš dalies jo valdomos įmonės sandorį, premjeras teigė, kad įmonių veikloje pats nedalyvauja, todėl pasirodžiusi informacija jam taip pat buvo „nemenkas siurprizas“.

„Tačiau žinau, kad mano brolis tikrai žinojo apie „Garnis“ kuriamus produktus, nes aš jį pats buvau apie tai informavęs po įmonės įsteigimo“, – tvirtino ministras pirmininkas.

A.Tapinas sakė negalintis atsistebėti tokiu prastu melu.

„Man iš visų pasisakymų pats geriausias, absoliučiai topų topas buvo pasakymas, kad jis buvo nemenkai nustebęs sužinojęs, kad jo brolio žmonos įmonė nusipirko iš jo įmonės baterijų už 145 tūkst. eurų. Tikrai nemenkas nustebimas. Nu, blemba...

Aš sutinku, kad politikai turi meluoti, jie kitaip negali, bet sugalvok kažką daugiau, nei nepažįstu tų draugų ir esu nustebęs, pirmą kartą girdžiu. Ar tai dar gali ką nors veikti? Ar yra likęs nors vienas naivus žmogus toje pačioje „socdemų“ partijoje, kuris dar tiki, kad tikrai tikrai premjeras nežinojo, jog jo įmonė, apeidama įstatymus, sugebėjo įsisavinti, per gimines pasiimti europinius pinigus.

Kaip sakoma – ir be atminties, ir be proto, ir be garbės“, – rėžė jis.