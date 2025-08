V. Mitrofanovas jaučia apmaudą dėl M. Sinkevičiaus, bet jau turi kitą aiškų favoritą

Ilgametis socialdemokratas, Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas neslėpė savo simpatijų laikinai LSDP vairą perėmusiam Mindaugui Sinkevičiui. Tiesa, šis paskelbė į premjero postą nebekandidatuosiantis.

Dėl to V.Mitrofanovas į Vilniuje rengiamą partijos prezidiumo posėdį iš pradžių ketino net nebevažiuoti, bet atsirado naujas jo favoritas – susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

„Bus darbinis posėdis, atviras, kalbantis. Manau, kad iki šešių nesibaigs“, – juokėsi V.Mitrofanovas.

Paklaustas, kurią kandidatūrą pats palaikytų, Akmenės rajono meras neslėpė savo simpatijų būtent E.Sabučiui, nors jo pavardė potencialių premjerų sąraše – šviežiausia.

„Manau, kad atsirado kitas žmogus. Nenoriu savęs vadinti pranašu, bet dar kai planavome ir paskyrėme G.Palucką, aš tada jau kalbėjau apie E.Sabutį, nes ir kaip meras merą pažįstantis, ir kalbant savo komandoje su kitais merais, bet tada nebuvo jo noro.

Buvo atsiklausta, ar norėtų dalyvauti, jis tada pasakė ne, nes, matyt, trūko Vyriausybės darbo patirties. Gal natūralu, kad dabar žmogus yra apsitrynęs, kiek suprantu, jo sutikimas yra dalyvauti“, – prieš prezidiumo posėdį sakė V.Mitrofanovas.

Pasak įtakingo socialdemokrato, E.Sabutis turi ir darbo savivaldoje, ir darbo Vyriausybėje patirties. Be to, į Seimą pateko dar per pirmąjį rinkimų turą, todėl turi tam tikrą politinį svorį ir žmonių pasitikėjimą.

„Ir verslo prasme prognozuojamas žmogus, o prognozuoti irgi yra labai svarbu“, – nurodė V.Mitrofanovas.

Visgi jis neslėpė jaučiantis apmaudą dėl to, kad premjero posto atsisakė M.Sinkevičius.

Anksčiau jis tikino net nevyksiantis į Vilnių susitikti su bendražygiais. Dabar apsigalvojo – atvyko būtent dėl E.Sabučio, jei reikėtų išreikšti savo palaikymą.

„Palaikant šitą žmogų tikrai norisi išsakyti savo nuomonę“, – sakė V.Mitrofanovas.

Ilgametis LSDP narys sutiko, kad situacija dėl Vyriausybės – nepavydėtina.

„Manau, kad visa Lietuva jaučia apmaudą – ar mums čia džiugu ir smagu, kai griūna Vyriausybė? (...) Performansai ir audros neneša nei stabilumo, nei nieko, žiūrint į tai, kad jau ir dronai su užtaisais skraido“, – aiškino V.Mitrofanovas.