A. Tapinas feisbuke prabilo apie kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyro „nuotykius“

Visuomenininkas pasidalijo ištrauka iš pernai metų Užgorodo teismo sprendimo:
„The protocol states that in this way, Vismantas Ruginis, an official of the Lithuanian company „UAB Magnio forma“, committed actions aimed at moving goods across the customs border of Ukraine while concealing them from customs control, by submitting to the customs authority, as a basis for moving goods, documents containing false information regarding the name, quantity, weight and value of the goods.
„Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 000 eurų baudą“, – situaciją trumpai paaiškino A.Tapinas.
Kiek anksčiau portalas Lrytas rašė, kad į premjerės postą pretenduojančios dabartinės socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės turto deklaracijoje nurodyta, kad jos sutuoktiniui Vismantui Ruginiui priklauso 13501 euro vertės akcijų.
„Ministrė Maskvoje yra buvusi 2015 ir 2018 m., kur lankė tolimus giminaičius iš močiutės pusės. Pati močiutė kilusi iš Kramatorsko, Ukrainos“, – Eltai teigė I. Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Pasak jo, I. Ruginienės giminė sovietmečiu skilo ir dalis liko Ukrainoje, kita dalis persikėlė į Rusiją. „Ministrė taip pat supranta ukrainiečių kalba, tik ja nelabai kalba. Ministrė remia ir palaiko Ukrainą, ir tą darys iki Kyjivo pergalės“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Nuo praėjusios savaitės pabaigos buvo aptarinėjamos keturios potencialios kandidatūros – Jonavos rajono meras, laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė bei Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
Tiesa, tiek M. Sinkevčius, tiek R. Duchnevičius iš kovos dėl premjero posto pasitraukė dar prieš susirenkant socialdemokratų valdybai.
Savo ruožtu J. Olekas iš kovos pasitraukė paskutinę minutę. Apie tai, remiantis šaltiniais, žiniasklaida pranešė jau prasidėjus prezidiumui. Šios savaitės pradžioje LSDP skyriai taip pat iškėlė ir laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjo Rimanto Vaitkaus kandidatūras.
Pastarasis iškart pareiškė neplanuojantis kandidatuoti, o E. Sabutis trečiadienį pranešė pasiryžęs partijos viduje siekti ministro pirmininko posto. Visgi, diskusijų prezidiume metu pastarasis atsiėmė savo kandidatūrą.
