I. Ruginienė prakalbo apie vyrui teismo skirtą baudą

„Visų pirma, dėkojame visuomenininkui Andriui Tapinui už keliamus klausimus, kurie svarbūs žmonėms, tačiau reikia patikslinti vieną detalę – V. Ruginiui atskira piniginė bauda nebuvo skirta.
Baudos pobūdis – konfiskuotos prekės, kurių vertė 235969,65 grivinų, kas atitinka 4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų“, – Eltai pateiktame komentare cituojama socialdemokratų siūloma kandidatė į premjeres.
„O visa istorija, apie kurią buvo pranešta, yra tokia: vežant naudotą popieriaus laminavimo mašiną, pirkėjui kartu su ja buvo sudėti šiai mašinai priklausantys, pradėti naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučiai.
Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė, vėliau įvertinti 235969,65 grivinų (4,9 tūkst.–5 tūkst. eurų) ir konfiskuoti valstybės naudai“, –nurodoma pateiktame atsakyme.
Ketvirtadienio vakarą visuomenininkas A. Tapinas feisbuke paskelbė, jog kandidatės į premjeres I. Ruginienės vyras Vismantas Ruginis Ruginis nedeklaravo į Ukrainą įvežamos maždaug tonos spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
„Prezidentas sakė, kad pareikalaus apie būsimąją premjerę ir jos aplinką visos įmanomos ir neįmanomos informacijos. Tikiuosi, jam bus pateikta ir informacija iš Ukrainos teismų apie premjerės vyro „nuotykius“ (…). Istorija trumpai: Ruginis „pamiršo“ deklaruoti įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, buvo sugautas, teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą“, – rašoma įraše, kuriame remiamasi Užhorodo miesto teismo sprendimu.
Pats V. Ruginis, LRT radijui susisiekus su juo, situacijos nekomentavo.
Kaip skelbia LRT.lt, V. Ruginiui priklauso įmonės „Ekonota“ ir „Magnio forma“, jis eina vadovo pareigas įmonėse „Magnio forma“ ir „Poligrafa“. Pastaroji bendrovė priklauso Ukrainos piliečiui Rafetui Guliyevui.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.