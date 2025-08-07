Iš tarnybos atleistas su kontrabandininkais bendrininkavęs Tribonių užkardos pasienietis

Kaip skelbia VSAT, tai padaryta po to, kai birželio 25 dieną Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu T. S. pripažino kaltu pagal visus jam pateiktus kaltinimo punktus – dėl bendrininkavimo organizuojant kontrabandą, t. y. per valstybės sieną gabenant privalomus pateikti muitinei daiktus (baltarusiškas cigaretes), kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, dėl pasikėsinimo pažeidžiant nustatytą tvarką gabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, bei dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Už minėtas nusikalstamas veikas buvusiam pasieniečiui skirta 9 400 eurų bauda.
Valstybės sieną saugojęs ir kontrabandą užkardyti turėjęs T. S. nuteistas kartu su keturiais savo bendrininkais. Ikiteisminio tyrimo metu Valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika valstybei padarytos beveik 34 tūkst. eurų turtinės žalos, kurią kaltinamieji solidariai atlygino.
T. S. su įkalčiais įkliuvo daugiau kaip prieš metus, 2024-ųjų gegužės 11 d.
Tikrinant VSAT kriminalinės žvalgybos informaciją dėl cigarečių kontrabandos bei piktnaudžiavimo tarnyba, Milvydų kaime, Šalčininkų rajone, prie vienos sodybos buvo surengta pasala. Joje dalyvavo VSAT Imuniteto valdybos pareigūnai kartu su kolegomis iš VSAT Specialiosios paskirties skyriaus Vilniaus ir Varėnos komandų. Pasaloje buvę VSAT pasieniečiai stebėjo žmonių judėjimą, užfiksavo atvykstantį automobilį.
Sulaukę tinkamo momento, pasieniečiai pasirodė iš už priedangos. Stebėtos sodybos teritorijoje buvo sulaikyti Vilniaus rajono gyventojas ir du šalčininkiečiai. Vyrai į automobilį krovė dėžes su kontrabandiniais rūkalais. VSAT pareigūnai iš viso aptiko per 12 tūkst. pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio rūkalų vertė, įskaičiuojant visus Lietuvoje sumokėti privalomus mokesčius, – daugiau kaip 50 tūkst. eurų. Įtardami prisidėjus prie šios nusikalstamos veikos, VSAT pareigūnai dar sulaikė Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos specialistą. Jis buvo nušalintas nuo tarnybos ir mėnesiui suimtas.
VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje dėl kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Baigus ikiteisminį tyrimą, prokurorui pasiūlius, baudžiamasis procesas buvo užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu.