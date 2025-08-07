Kandidatės į premjeres I. Ruginienės susitikimas su G. Nausėda gali įvykti penktadienį

„Gavau indikacijų, kad tas susitikimas turėtų būti rytoj“, – LRT Radijui nurodė I. Ruginienė.
Pasak politikės, prezidentui išreiškus palaikymą jos kandidatūrai, Seime bus šaukiama neeilinė sesija.
„Tikrai bus neeilinė sesija, nes nuo šios savaitės antradienio įsijungia dviejų savaičių terminas, kuomet turi būti patvirtintas premjeras. Bet kuriuo atveju Seimas turės rinktis dėl šio klausimo, o tada dar turėsime dviejų savaičių terminą formuojant Vyriausybę“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta anksčiau, Gintautui Paluckui nusprendus trauktis iš premjero pareigų, prasidėjo diskusijos dėl naujo socialdemokratų kandidato į Vyriausybės vadovus.
Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.
Nuo praėjusios savaitės pabaigos buvo aptarinėjamos keturios potencialios kandidatūros – Jonavos rajono meras, laikinasis partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius, Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas, laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė bei Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Tiesa, tiek M. Sinkevčius, tiek R. Duchnevičius iš kovos dėl premjero posto pasitraukė dar prieš susirenkant socialdemokratų valdybai. Savo ruožtu J. Olekas iš kovos pasitraukė paskutinę minutę. Apie tai, remiantis šaltiniais, žiniasklaida pranešė jau prasidėjus prezidiumui.
Šios savaitės pradžioje LSDP skyriai taip pat iškėlė ir laikinojo susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio bei švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjo Rimanto Vaitkaus kandidatūras. Pastarasis iškart pareiškė neplanuojantis kandidatuoti, o E. Sabutis trečiadienį pranešė pasiryžęs partijos viduje siekti ministro pirmininko posto. Visgi, diskusijų prezidiume metu pastarasis atsiėmė savo kandidatūrą.
ELTA primena, kad po G. Paluckui nusprendus pasitraukti, atsistatydino ir visas Ministrų kabinetas. Tiesa, jis, laikinai vadovaujamas finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tęs darbą iki tol, kol bus suformuota nauja Vyriausybė.
Inga RuginienėGitanas NausėdaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių